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Скорее выздоравливай, Лассина! Де Дзерби и футболисты Шахтера проведали травмированного Траоре

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
29 сентября, 21:37
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Форвард "горняков" получил тяжелую травму в начале поединка Лиги чемпионов против миланского Интера
Бавария - Динамо
Бавария - Динамо / Фото: Коллаж: Сегодня

Сроки выздоровления нападающего пока и неизвестны, а в ближайшее время Траоре предстоит операция.

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Чтобы поддержать своего одноклубника, в больницу Траоре пришли проведать главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби, директор клуба по футболу Дарио Срна, а также футболисты Марлон и Алан Патрик.

"Семья Шахтера с тобой, Лассина Траоре! Скорейшего выздоровления!", – пожелали форварду на странице Шахтера в Instagram.

Напомним, что на 10-й минуте матча Шахтер – Интер (0:0) Траоре неудачно столкнулся с Дензелом Дамфрисом. Нидерландец упал на ногу форварду из Буркина-Фасо, в результате чего та выгнулась неестественным образом. Футболист был заменен, вместо него на поле вышел Тете.

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Траоре травмировался в столкновении с Дамфрисом
Траоре травмировался в столкновении с Дамфрисом / Фото: Getty Images

В текущем сезоне Траоре уже провел 13 матчей во всех турнирах и забил девять мячей.

Добавим, что сегодня свой поединок в Лиге чемпионов проведет киевское Динамо. Смотреть онлайн-трансляцию Бавария – Динамо можно на нашем сайте.

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Также мы проведем стрим матча Бавария – Динамо на нашем Youtube-канале.

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