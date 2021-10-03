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Цікаве питання: легенда Шахтаря натякнув на суддівську змову на користь Динамо

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
3 жовтня, 12:05
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Колишній нападаючий Шахтаря Андрій Воробей не думає, що Шахтарю і Динамо вдасться повторити рахунок, який був в їх очному поєдинку за Суперкубок країни
Андрій Воробей
Андрій Воробей / Фото: Instagram

Динамо і Шахтар зустрінуться в 10-му турі Прем'єр-ліги. Матч пройде сьогодні на Олімпійському і розпочнеться о 19:30. Динамо – Шахтар трансляція доступна на нашому сайті, а також поєдинок дивитися можна за допомогою сервісу OLL.TV.

"Від майбутнього матчу очікую продовження Суперкубка, хіба що, без деяких футболістів, які травмувались. По настрою і ажіотажу це буде така ж гра, як і на Суперкубок. Не знаю тільки по результату, але не думаю, що буде такий великий рахунок", – вважає Воробей.

Нагадаємо, через травму пропустить поєдинок нападник Шахтаря Лассіна Траоре. Він отримав важку травму в матчі проти Інтера в Лізі чемпіонів.

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Травма Лассіни Траоре
Травма Лассіни Траоре / Фото: Getty Images

"Сподіваюся, буде об'єктивне суддівство. Тим більше, що має бути присутня система VAR. Пенальті – це людський фактор, все одно ухвалюють рішення не машини, а люди. Звідси і помилки. Навіть в матчі Динамо – Олександрія рішення ж приймали люди, які дивилися VAR , а значить, мав місце людський фактор.

Відносно суддівства ще дуже цікаве питання, що суперникам Динамо дають на 40% більше карток, ніж суперникам Шахтаря. Напевно, суперники не встигають за технічними футболістами киян, а за швидкісними бразильцями Шахтаря встигають. Стиль інший", – цитує Воробея Terrikon.com.

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Десна Десна Дес
9
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8
Рух Рух Рух
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Верес Верес Вер
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Різниця -5
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Десна
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Рух
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Верес
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Колос
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