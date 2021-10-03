Цікаве питання: легенда Шахтаря натякнув на суддівську змову на користь Динамо

Колишній нападаючий Шахтаря Андрій Воробей не думає, що Шахтарю і Динамо вдасться повторити рахунок, який був в їх очному поєдинку за Суперкубок країни

Андрій Воробей / Фото: Instagram

Динамо і Шахтар зустрінуться в 10-му турі Прем'єр-ліги. Матч пройде сьогодні на Олімпійському і розпочнеться о 19:30. Динамо – Шахтар трансляція доступна на нашому сайті, а також поєдинок дивитися можна за допомогою сервісу OLL.TV.

"Від майбутнього матчу очікую продовження Суперкубка, хіба що, без деяких футболістів, які травмувались. По настрою і ажіотажу це буде така ж гра, як і на Суперкубок. Не знаю тільки по результату, але не думаю, що буде такий великий рахунок", – вважає Воробей.

Нагадаємо, через травму пропустить поєдинок нападник Шахтаря Лассіна Траоре. Він отримав важку травму в матчі проти Інтера в Лізі чемпіонів.

Реклама

Травма Лассіни Траоре / Фото: Getty Images

"Сподіваюся, буде об'єктивне суддівство. Тим більше, що має бути присутня система VAR. Пенальті – це людський фактор, все одно ухвалюють рішення не машини, а люди. Звідси і помилки. Навіть в матчі Динамо – Олександрія рішення ж приймали люди, які дивилися VAR , а значить, мав місце людський фактор.

Відносно суддівства ще дуже цікаве питання, що суперникам Динамо дають на 40% більше карток, ніж суперникам Шахтаря. Напевно, суперники не встигають за технічними футболістами киян, а за швидкісними бразильцями Шахтаря встигають. Стиль інший", – цитує Воробея Terrikon.com.