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Якщо суддя даватиме грати: легенда Динамо чекає безкомпромісний матч з Шахтарем

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
3 жовтня, 10:36
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Знаменитий захисник Динамо Владислав Ващук поділився своїми очікуваннями майбутнього матчу між Динамо і Шахтарем в чемпіонаті України
/ Фото: Сегодня|Спорт

Поєдинок пройде сьогодні в НСК Олімпійський, початок – о 19:30. Онлайн Динамо – Шахтар вже є на нашому сайті. Також поєдинок в прямому ефірі можна буде дивитися за допомогою сервісу OLL.TV.

"Очікую яскраву гру. Незалежно від Суперкубка, Кубка або чемпіонату України, навіть якби Шахтар і Динамо зустрілися в єврокубках, була б безкомпромісна гра. Всі, хто вийдуть на поле, будуть битися.

Шахтар – Динамо
Шахтар – Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

А ось наскільки рівень футболістів дозволить нам побачити красу футболу – це інше питання. Якщо відштовхуватися від Суперкубка, не думаю, що це значимий матч. У Шахтаря і Динамо матчі завжди як кубкові, за характером.

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"Гірники" здобули впевнену перемогу / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Чи робити людям ставки на пенальті, як в матчі Динамо – Олександрія? Не знаю, але всяке може бути. Якщо суддя даватиме грати, це буде цікавіше. А якщо він буде вплутуватися в гру театральних футболістів, то ми не побачимо краси гри", – цитує Ващука sport.ua.

Як Динамо і Шахтар грали в Суперкубку України:

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