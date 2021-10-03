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Если судья будет давать играть: легенда Динамо ждет бескомпромиссный матч с Шахтером

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
3 октября, 10:36
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Знаменитый защитник Динамо Владислав Ващук поделился своими ожиданиями предстоящего матча между Динамо и Шахтером в чемпионате Украины
Владислав Ващук
Владислав Ващук / Фото: Сегодня|Спорт

Поединок пройдет сегодня в НСК Олимпийский, начало – в 19:30. Онлайн Динамо – Шахтер уже есть на нашем сайте.

Также поединок в прямом эфире можно будет смотреть с помощью сервиса OLL.TV.

"Ожидаю яркую игру. Вне зависимости от Суперкубка, Кубка или чемпионата Украины, даже если бы Шахтер и Динамо встретились в еврокубках, была бы бескомпромиссная игра. Все, кто выйдут на поле, будут биться.

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Шахтер – Динамо
Шахтер – Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

А вот насколько уровень футболистов позволит нам увидеть красоту футбола – это другой вопрос. Если отталкиваться от Суперкубка, не думаю, что это значимый матч. У Шахтера и Динамо матчи всегда как кубковые, по характеру.

"Горняки" добыли уверенную победу
"Горняки" добыли уверенную победу / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Делать ли людям ставки на пенальти, как в матче Динамо – Александрия? Не знаю, но всякое может быть. Если судья будет давать играть, это будет интереснее. А если он будет ввязываться в игру театральных футболистов, то мы не увидим красоты игры", – цитирует Ващука sport.ua.

Как Динамо и Шахтер играли в Суперкубке Украины:

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