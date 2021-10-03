Динамо – Шахтер: прямая видеотрансляция матча

Смотрите в прямом эфире поединок десятого тура чемпионата Украины на НСК "Олимпийский", в котором киевское Динамо принимает донецкий Шахтер

Де Дзерби и Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Украинское Классико" начнется в 19:30 в воскресенье, 3 октября. Онлайн Динамо Шахтер с видео голов доступен на нашем сайте.

Динамо – Шахтер: где смотреть матч

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Вашему вниманию - видеотрансляция поединка украинских грандов.

Кроме этого, мы ведем стрим поединка Динамо – Шахтер на нашем YouTube-канале с профессиональным комментатором и чатом болельщиков. Смотрим и обсуждаем матч вместе!

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Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Динамо Дин 9 8 1 0 25 2 23 25 Забитые 25 Пропущеные 2 Разница 23 Результаты последних матчей: В В В В В 2 Шахтер Шах 9 7 1 1 23 5 18 22 Забитые 23 Пропущеные 5 Разница 18 Результаты последних матчей: В В В Н В 3 Ворскла Вор 10 6 3 1 19 7 12 21 Забитые 19 Пропущеные 7 Разница 12 Результаты последних матчей: В В В Н П 4 Днепр-1 Дне 10 6 1 3 14 12 2 19 Забитые 14 Пропущеные 12 Разница 2 Результаты последних матчей: В П В П В 5 Александрия Але 10 5 3 2 10 7 3 18 Забитые 10 Пропущеные 7 Разница 3 Результаты последних матчей: Н В П В Н 6 Заря Зар 9 5 2 2 20 9 11 17 Забитые 20 Пропущеные 9 Разница 11 Результаты последних матчей: В В Н В В 7 Десна Дес 9 5 1 3 13 14 -1 16 Забитые 13 Пропущеные 14 Разница -1 Результаты последних матчей: П В Н П П 8 Верес Вер 10 3 3 4 9 12 -3 12 Забитые 9 Пропущеные 12 Разница -3 Результаты последних матчей: Н П П В В 9 Рух Рух 10 3 2 5 8 12 -4 11 Забитые 8 Пропущеные 12 Разница -4 Результаты последних матчей: В П П Н В 10 Колос Кол 9 3 2 4 7 14 -7 11 Забитые 7 Пропущеные 14 Разница -7 Результаты последних матчей: В П В П П 11 Металлист 1925 Мет 9 3 1 5 8 13 -5 10 Забитые 8 Пропущеные 13 Разница -5 Результаты последних матчей: В Н П П П 12 Ингулец Инг 10 2 2 6 9 18 -9 8 Забитые 9 Пропущеные 18 Разница -9 Результаты последних матчей: П Н П П В 13 Львов Льв 10 1 3 6 6 15 -9 6 Забитые 6 Пропущеные 15 Разница -9 Результаты последних матчей: П В Н П П 14 Минай Мин 8 1 3 4 6 11 -5 6 Забитые 6 Пропущеные 11 Разница -5 Результаты последних матчей: П П Н Н П 15 Черноморец Чер 10 1 3 6 11 24 -13 6 Забитые 11 Пропущеные 24 Разница -13 Результаты последних матчей: П Н П Н Н 16 Мариуполь Мар 10 1 1 8 12 25 -13 4 Забитые 12 Пропущеные 25 Разница -13 Результаты последних матчей: П П П В П

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Отметим, что накануне в матче юношеских составов U19 Шахтер обыграл Динамо 2:0. При этом комментатор Динамо по ошибке обрадовался голу Шахтера.