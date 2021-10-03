Динамо – Шахтер: прямая видеотрансляция матча

Смотрите в прямом эфире поединок десятого тура чемпионата Украины на НСК "Олимпийский", в котором киевское Динамо принимает донецкий Шахтер
Де Дзерби и Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
"Украинское Классико" начнется в 19:30 в воскресенье, 3 октября. Онлайн Динамо Шахтер с видео голов доступен на нашем сайте.
Динамо – Шахтер: где смотреть матч
Вашему вниманию - видеотрансляция поединка украинских грандов.
Кроме этого, мы ведем стрим поединка Динамо – Шахтер на нашем YouTube-канале с профессиональным комментатором и чатом болельщиков. Смотрим и обсуждаем матч вместе!
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Отметим, что накануне в матче юношеских составов U19 Шахтер обыграл Динамо 2:0. При этом комментатор Динамо по ошибке обрадовался голу Шахтера.