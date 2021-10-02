2 октября 14:00
Колос 2
Черноморец 1
2 октября 17:00
Львов 0
Днепр-1 1
2 октября 19:30
Ворскла 3
Ингулец 0
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавце ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Комментатор Динамо по ошибке обрадовался голу Шахтера: "горняки" отреагировали

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
2 октября, 21:39
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Во время трансляции субботнего матча Динамо U19 – Шахтер U19 на клубном канале киевлян в YouTube произошел курьез
Комментатор радовался голу "горняка", как динамовскому
Комментатор радовался голу "горняка", как динамовскому / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Комментатор Dynamo TV перепутал "горняков", которые играли в белой форме, с киевлянами, игравшими в темных футболках, и в прямом эфире на четвертой минуте встречи неистово обрадовался голу нападающего Шахтера Даниила Гончарука, полагая, что счет открыли динамовцы.

"Друзья, приношу извинения. Небольшая ошибочка. На самом деле Шахтер открывает счет", – признал после паузы комментатор.

На это с юмором отреагировал Шахтер, предложив комментатору Dynamo TV подарок.

"Разыскивается! Комментатор матча Динамо – Шахтер на Dynamo TV, отзовитесь. Шарфик Шахтера с автографом Даниила Гончарука – ваш", – говорится в твиттере "горняков"

Реклама

Реклама

Поединок юношей Шахтера и Динамо завершился со счетом 2:0 в пользу дончан.

Матч основных составов Динамо и Шахтера состоится в воскресенье, 3 октября, на НСК "Олимпийский". Начало – в 19:30.

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Фатима
Де Мело

Нидерланды
Фото красотки
ТОП-матчи

Динамо

Завтра

19:30

Шахтер

2.80

3.50

2.45
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтер
9
23:5
22
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Днепр-1
10
14:12
19
5
Александрия
9
10:7
17
6
Заря
9
20:9
17
7
Десна
9
13:14
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Колос
9
7:14
11
10
Металлист 1925
9
8:13
10
11
Рух
9
6:12
8
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
10
6:15
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Черноморец
10
11:24
6
16
Мариуполь
9
12:23
4
Показать больше
Суббота, 2 октября
2:1
Видео О матче
0:1
Смотри на:
3:0
Смотри на:
Воскресенье, 3 октября
14:00
Смотри на:
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять