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Это неправильно: эксперт раскритиковал решение о пенальти в пользу Динамо перед игрой с Шахтером

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
1 октября, 14:52
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Сергей Нагорняк считает Шахтер фаворитом центрального матча первого круга чемпионата Украины
Сергей Нагорняк - о поединке Динамо и Шахтера в чемпионате Украины
Сергей Нагорняк - о поединке Динамо и Шахтера в чемпионате Украины

Известный эксперт, бывший тренер и футболист Сергей Нагорняк в комментарии Спорт Сегодня поделился своим прогнозом на матч Динамо – Шахтер, который состоится 3 октября на "Олимпийском":

"Надеюсь, будет интересный матч. Просто Шахтер и Динамо в разных состояниях к нему подходят. Шахтер сыграл с Интером довольно успешно, а Динамо после 0:5 не в лучшем настроении".

"Шахтер имеет преимущество, Де Дзерби чуть-чуть перестроился. Динамо хочет реванш за Суперкубок. Но Шахтер по состоянию немножко больше фаворит", – считает Де Дзерби.

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- В последних матчах против Александрии и Руха Динамо забивало с пенальти. Как вам кажется, будет ли назначен 11-метровый в матче Шахтер – Динамо?
- Я думаю, что арбитр даст 11-метровый, если будут основания. Мое мнение: если арбитр в Классико поставит такой пенальти, как в ворота Александрии в матче с Динамо, то это неправильно.

Мое мнение, чисто субъективное: в Европе бы такой пенальти никогда в жизни бы не поставили. С Рухом мне больше кажется, что был пенальти.

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22
3
Ворскла
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4
Александрия
9
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17
5
Заря
9
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17
6
Десна
9
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16
7
Днепр-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металлист 1925
9
8:13
10
10
Колос
8
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8
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Ингулец
9
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8
12
Рух
9
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8
13
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9
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14
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6
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