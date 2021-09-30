Главное событие осени: Шахтер начал продажу билетов на матч против Реала

Шахтер начал продажу билетов на суперматч против мадридского Реала. Поединок состоится 19 октября на НСК "Олимпийский" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов

Шахтер и Реал сыграют во втором сезоне подряд / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Шахтер реализует билеты на этот матч Лиги чемпионов в несколько этапов. Приоритетное право приобретения традиционно у самых преданных болельщиков.

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1-й этап (30 сентября – 1 октября). Купить билеты могут владельцы абонементов сезона-2021/22. Для них действует специальная скидка – 20% от стоимости билета в свободной продаже (4 билета в руки).

Также на этом этапе приоритетная возможность приобретения со 10% скидкой у подписчиков Shakhtar Club.

2-й этап (со 2 октября). Свободная продажа на матч Шахтер – Реал.

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Стартовая стоимость билетов:

Standard: 150, 200, 300, 400, 500 и 600 гривен

SkyUp Club: 900 гривен

The Club (снек-меню): 2000/2500 гривен

The Lounge (с пакетом гостеприимства): 7000 гривен

Sky Box: 15 000 – 17 000 гривен

Приобрести билеты на матч Шахтер – Реал можно онлайн на официальном сайте клуба, на сайтах партнерах, а также в кассах НСК "Олимпийский", но только в день матча.