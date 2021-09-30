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Головна подія осені: Шахтар почав продаж квитків на матч проти Реала

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
30 вересня, 18:55
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Шахтар почав продаж квитків на суперматч проти мадридського Реала. Поєдинок відбудеться 19 жовтня на НСК "Олімпійський" в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів
Шахтар і Реал зіграють в другому сезоні поспіль
Шахтар і Реал зіграють в другому сезоні поспіль / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Шахтар реалізує квитки на цей матч Ліги чемпіонів в кілька етапів. Пріоритетне право придбання традиційно у найвідданіших уболівальників.

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1-й етап (30 вересня – 1 жовтня). Купити квитки можуть власники абонементів сезону-2021/22. Для них діє спеціальна знижка – 20% від вартості квитка у вільному продажу (4 квитки в руки).

Також на цьому етапі пріоритетна можливість придбання зі 10% знижкою у підписників Shakhtar Club.

2-й етап (з 2 жовтня). Вільний продаж на матч Шахтар – Реал.

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Стартова вартість квитків:

  • Standard: 150, 200, 300, 400, 500 і 600 гривень
  • SkyUp Club: 900 гривень
  • The Club (снек-меню): 2000/2500 гривень
  • The Lounge (з пакетом гостинності): 7000 гривень
  • Sky Box: 15 000 – 17 000 гривень

Придбати квитки на матч Шахтар – Реал можна онлайн на офіційному сайті клубу, на сайтах партнерах, а також в касах НСК "Олімпійський", але тільки в день матчу.

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