Защитник Динамо вернулся, проведя 14 месяцев вне игры

26-летний Никита Бурда покинул лазарет Динамо и принял участие в поединке против Шахтера в юношеском чемпионате Украины

Никита Бурда / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Накануне матча основных составов Динамо и Шахтера, который пройдет в воскресенье, состоялся поединок юношеских команд украинских грандов. На стадионе имени Валерия Лобановского Шахтер U19 обыграл Динамо U19 со счетом 2:0 (голы: Гончарук, 4, Глущенко, 35).

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Знаковым для Динамо событием в этом юношеском противостоянии стало возвращение в игру центрального защитника Никиты Бурды, который свой последний официальный матч за киевлян провел еще 14 месяцев назад – в июле 2020 года, когда Динамо с Бурдой обыграло Зарю (3:1).

Никита Бурда / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Никита Бурда, травма / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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5 сентября 2020 года Бурда порвал ахиллово сухожилие в спарринге с Колосом, в январе 2021-го Никите была сделана повторная операция. И вот – он, наконец, снова в деле.

В сегодняшнем матче Динамо U19 – Шахтер U19 Бурда вышел на замену на 46-й минуте. И, по крайней мере за время его пребывания на поле, киевляне от "горняков" не пропустили.