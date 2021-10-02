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Чемпион Украины перешел в клуб Серии Б: там уже играют два игрока из УПЛ

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
2 октября, 08:46
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Бразильский нападающий, выступавший за киевское Динамо в прошлом сезоне, перешел в команду второго дивизиона чемпионата Бразилии
Экс-форвард Динамо Клейтон вернулся на Родину
Экс-форвард Динамо Клейтон вернулся на Родину / Фото: Twitter

25-летний футболист будет выступать за бразильскую команду ССА Масейо. Клейтон перешел в свой новый клуб на правах свободного агента.

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Бразильский форвард выступал за киевское Динамо в прошлом сезоне, но так и не смог пробиться в основу "бело-синих". В минувшем чемпионате Клейтон появился на 9 минут в матче против Ворсклы, отдав голевой пас. Это все достижения нападающего, который получил золотые награды чемпионата Украины.

По окончании сезона руководство Динамо разорвало контракт с бразильцем.

Клейтон покинул Динамо
Клейтон покинул Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Его новая команда ССА Масейо выступает в бразильской Серии Б и занимает 7-е место в своем дивизионе.

Кроме Клейтона, в этом клубе выступают хорошо известные украинским болельщикам футболисты, поигравшие в Заре: опорник Силас и форвард Юри.

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Напомним, что в 10-м туре чемпионата Украины киевское Динамо сыграет украинское "классико" с донецким Шахтером. Матч состоится в воскресенье 3 октября, начало в 19:30.

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9
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9
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10
10
Колос
8
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8
11
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8
12
Рух
9
6:12
8
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Львов
9
6:14
6
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