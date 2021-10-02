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Захисник Динамо повернувся, провівши 14 місяців поза грою

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
2 жовтня, 17:08
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26-річний Микита Бурда покинув лазарет Динамо і взяв участь у поєдинку проти Шахтаря в юнацькому чемпіонаті України
Микита Бурда
Микита Бурда / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Напередодні матчу основних складів Динамо і Шахтаря, який глядачі побачать у неділю, відбувся поєдинок юнацьких команд українських грандів. На стадіоні імені Валерія Лобановського Шахтар U19 обіграв Динамо U19 з рахунком 2:0 (голи: Гончарук, 4, Глущенко, 35).

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Важливою для Динамо подією в цьому юнацькому протистоянні стало повернення в гру центрального захисника Микити Бурди, який свій останній офіційний матч за киян провів ще 14 місяців тому – в липні 2020 року, коли Динамо з Бурдою обіграло Зорю (3:1).

Микита Бурда
Микита Бурда / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Микита Бурда, травма
Микита Бурда, травма / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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5 вересня 2020 року Бурда порвав ахіллове сухожилля в спарингу з Колосом, в січні 2021-го Микиті зробили повторну операцію. І ось – він, нарешті, знову в ділі.

У сьогоднішньому матчі Динамо U19 – Шахтар U19 Бурда вийшов на заміну на 46-й хвилині. І, принаймні за час його перебування на полі, кияни від "гірників" не пропустили.

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2
Шахтар
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Олександрія
9
10:7
17
5
Зоря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Дніпро-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Колос
9
7:14
11
10
Металіст 1925
9
8:13
10
11
Інгулець
9
9:15
8
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9
6:12
8
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Львів
9
6:14
6
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6
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6
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