Чемпіон України перейшов у клуб Серії Б: там вже грають два гравці з УПЛ

Бразильський нападник, який виступав за київське Динамо в минулому сезоні, перейшов у команду другого дивізіону чемпіонату Бразилії

Эксфорвард Динамо Клейтон вернулся на Родину / Фото: Twitter

25-річний футболіст виступатиме за бразильську команду ССА Масейо. Клейтон перейшов у свій новий клуб на правах вільного агента.

Читайте також: Українець міг громити Реал разом з Шерифом, але перейшов у Десну

Реклама

Бразильський форвард виступав за київське Динамо в минулому сезоні, але так і не зміг пробитися в основу "біло-синіх". У минулому чемпіонаті Клейтон з'явився на 9 хвилин в матчі проти Ворскли, віддавши гольовий пас. Це всі досягнення нападника, який отримав золоті нагороди чемпіонату України.

Після закінчення сезону керівництво Динамо розірвало контракт з бразильцем.

Клейтон покинув Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Реклама

Його нова команда ССА Масейо виступає в бразильській Серії Б і займає 7-е місце в своєму дивізіоні.

O Maior de Alagoas acertou a contratação do atacante Clayton, de 25 anos. O atleta chega em Maceió nesta quarta-feira, para realizar exames médicos e, após aprovação, assinar contrato. pic.twitter.com/x1DVSLG2Uu - CSA (@CSAoficial) September 29, 2021

Крім Клейтона, в цьому клубі виступають добре відомі українським уболівальникам футболісти, які пограли в Зорі: опорник Сілас і форвард Юрі.

Реклама

Нагадаємо, що в 10-му турі чемпіонату України київське Динамо зіграє українське "класико" з донецьким Шахтарем. Матч відбудеться в неділю 3 жовтня, початок о 19:30.