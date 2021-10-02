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Чемпіон України перейшов у клуб Серії Б: там вже грають два гравці з УПЛ

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
2 жовтня, 08:46
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Бразильський нападник, який виступав за київське Динамо в минулому сезоні, перейшов у команду другого дивізіону чемпіонату Бразилії
Эксфорвард Динамо Клейтон вернулся на Родину
Эксфорвард Динамо Клейтон вернулся на Родину / Фото: Twitter

25-річний футболіст виступатиме за бразильську команду ССА Масейо. Клейтон перейшов у свій новий клуб на правах вільного агента.

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Бразильський форвард виступав за київське Динамо в минулому сезоні, але так і не зміг пробитися в основу "біло-синіх". У минулому чемпіонаті Клейтон з'явився на 9 хвилин в матчі проти Ворскли, віддавши гольовий пас. Це всі досягнення нападника, який отримав золоті нагороди чемпіонату України.

Після закінчення сезону керівництво Динамо розірвало контракт з бразильцем.

Клейтон покинув Динамо
Клейтон покинув Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Його нова команда ССА Масейо виступає в бразильській Серії Б і займає 7-е місце в своєму дивізіоні.

Крім Клейтона, в цьому клубі виступають добре відомі українським уболівальникам футболісти, які пограли в Зорі: опорник Сілас і форвард Юрі.

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Нагадаємо, що в 10-му турі чемпіонату України київське Динамо зіграє українське "класико" з донецьким Шахтарем. Матч відбудеться в неділю 3 жовтня, початок о 19:30.

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