Украинское "классико" и другие: расписание и трансляции матчей 10-го тура чемпионата Украины по футболу

С 1 по 3 октября пройдут матчи 10-го тура чемпионата Украины. Центральным поединком будет украинское "классико": встреча киевского Динамо и донецкого Шахтера
В 10-м туре УПЛ сыграют киевское Динамо и донецкий Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, обновляемые результаты игр и актуальная турнирная таблица.
10-й тур чемпионата Украины
1 октября
19:30. Мариуполь – Рух
ТВ: Футбол 3, OLL.TV
Букмекеры: 2.70 – 3.05 – 2.80
2 октября
14:00 Колос – Черноморец
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекеры: 1.78 – 3.80 – 4.40
17:00 Львов – Днепр-1
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекеры: 4.60 – 3.80 – 1.75
19:30 Ворскла – Ингулец
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекеры: 1.71 – 3.65 – 5.20
3 октября
14:00 Верес – Александрия
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 2.95 – 3.20 – 2.50
17:00 Заря – Десна
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 1.96 – 3.50 – 3.90
17:00 Металлист 1925 – Минай
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 2.03 – 3.60 – 3.55
19:30 Динамо – Шахтер
ТВ: 2+2
Букмекеры: 2.75 – 3.40 – 2.50
Турнирная таблица
1
9
8
1
0
25
2
23
25
Забитые
25
Пропущеные
2
Разница
23
Результаты последних матчей:
В
В
В
В
В
2
9
7
1
1
23
5
18
22
Забитые
23
Пропущеные
5
Разница
18
Результаты последних матчей:
В
В
В
Н
В
3
9
5
3
1
16
7
9
18
Забитые
16
Пропущеные
7
Разница
9
Результаты последних матчей:
В
В
Н
П
В
4
9
5
2
2
10
7
3
17
Забитые
10
Пропущеные
7
Разница
3
Результаты последних матчей:
В
П
В
Н
В
5
9
5
2
2
20
9
11
17
Забитые
20
Пропущеные
9
Разница
11
Результаты последних матчей:
В
В
Н
В
В
6
9
5
1
3
13
14
-1
16
Забитые
13
Пропущеные
14
Разница
-1
Результаты последних матчей:
П
В
Н
П
П
7
9
5
1
3
13
12
1
16
Забитые
13
Пропущеные
12
Разница
1
Результаты последних матчей:
П
В
П
В
В
8
9
3
2
4
9
12
-3
11
Забитые
9
Пропущеные
12
Разница
-3
Результаты последних матчей:
П
П
В
В
В
9
9
3
1
5
8
13
-5
10
Забитые
8
Пропущеные
13
Разница
-5
Результаты последних матчей:
В
Н
П
П
П
10
8
2
2
4
5
13
-8
8
Забитые
5
Пропущеные
13
Разница
-8
Результаты последних матчей:
П
В
П
П
П
11
9
2
2
5
9
15
-6
8
Забитые
9
Пропущеные
15
Разница
-6
Результаты последних матчей:
Н
П
П
В
В
12
9
2
2
5
6
12
-6
8
Забитые
6
Пропущеные
12
Разница
-6
Результаты последних матчей:
П
П
Н
В
П
13
9
1
3
5
6
14
-8
6
Забитые
6
Пропущеные
14
Разница
-8
Результаты последних матчей:
В
Н
П
П
П
14
8
1
3
4
6
11
-5
6
Забитые
6
Пропущеные
11
Разница
-5
Результаты последних матчей:
П
П
Н
Н
П
15
9
1
3
5
10
22
-12
6
Забитые
10
Пропущеные
22
Разница
-12
Результаты последних матчей:
Н
П
Н
Н
П
16
9
1
1
7
12
23
-11
4
Забитые
12
Пропущеные
23
Разница
-11
Результаты последних матчей:
П
П
В
П
П