30 сентября 19:45
Заря 0
Рома 3
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
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Чемпионат Украины 2021/2022

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Украинское "классико" и другие: расписание и трансляции матчей 10-го тура чемпионата Украины по футболу

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
1 октября, 11:04
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С 1 по 3 октября пройдут матчи 10-го тура чемпионата Украины. Центральным поединком будет украинское "классико": встреча киевского Динамо и донецкого Шахтера
В 10-м туре УПЛ сыграют киевское Динамо и донецкий Шахтер
В 10-м туре УПЛ сыграют киевское Динамо и донецкий Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, обновляемые результаты игр и актуальная турнирная таблица.

10-й тур чемпионата Украины

1 октября

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19:30. Мариуполь – Рух

ТВ: Футбол 3, OLL.TV

Букмекеры: 2.70 – 3.05 – 2.80

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2 октября

14:00 Колос – Черноморец

ТВ: Футбол 2, OLL.TV

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Букмекеры: 1.78 – 3.80 – 4.40

17:00 Львов – Днепр-1

ТВ: Футбол 2, OLL.TV

Букмекеры: 4.60 – 3.80 – 1.75

19:30 Ворскла – Ингулец

ТВ: Футбол 2, OLL.TV

Букмекеры: 1.71 – 3.65 – 5.20

3 октября

14:00 Верес – Александрия

ТВ: Футбол 1, OLL.TV

Букмекеры: 2.95 – 3.20 – 2.50

17:00 Заря – Десна

ТВ: УНИАН

Букмекеры: 1.96 – 3.50 – 3.90

17:00 Металлист 1925 – Минай

ТВ: Футбол 1, OLL.TV

Букмекеры: 2.03 – 3.60 – 3.55

19:30 Динамо – Шахтер

ТВ: 2+2

Букмекеры: 2.75 – 3.40 – 2.50

Турнирная таблица

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Динамо Динамо Дин
9
8
1
0
25
2
23
25
Забитые 25
Пропущеные 2
Разница 23
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
9
7
1
1
23
5
18
22
Забитые 23
Пропущеные 5
Разница 18
Результаты последних матчей: В В В Н В
3
Ворскла Ворскла Вор
9
5
3
1
16
7
9
18
Забитые 16
Пропущеные 7
Разница 9
Результаты последних матчей: В В Н П В
4
Александрия Александрия Але
9
5
2
2
10
7
3
17
Забитые 10
Пропущеные 7
Разница 3
Результаты последних матчей: В П В Н В
5
Заря Заря Зар
9
5
2
2
20
9
11
17
Забитые 20
Пропущеные 9
Разница 11
Результаты последних матчей: В В Н В В
6
Десна Десна Дес
9
5
1
3
13
14
-1
16
Забитые 13
Пропущеные 14
Разница -1
Результаты последних матчей: П В Н П П
7
Днепр-1 Днепр-1 Дне
9
5
1
3
13
12
1
16
Забитые 13
Пропущеные 12
Разница 1
Результаты последних матчей: П В П В В
8
Верес Верес Вер
9
3
2
4
9
12
-3
11
Забитые 9
Пропущеные 12
Разница -3
Результаты последних матчей: П П В В В
9
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
9
3
1
5
8
13
-5
10
Забитые 8
Пропущеные 13
Разница -5
Результаты последних матчей: В Н П П П
10
Колос Колос Кол
8
2
2
4
5
13
-8
8
Забитые 5
Пропущеные 13
Разница -8
Результаты последних матчей: П В П П П
11
Ингулец Ингулец Инг
9
2
2
5
9
15
-6
8
Забитые 9
Пропущеные 15
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П В В
12
Рух Рух Рух
9
2
2
5
6
12
-6
8
Забитые 6
Пропущеные 12
Разница -6
Результаты последних матчей: П П Н В П
13
Львов Львов Льв
9
1
3
5
6
14
-8
6
Забитые 6
Пропущеные 14
Разница -8
Результаты последних матчей: В Н П П П
14
Минай Минай Мин
8
1
3
4
6
11
-5
6
Забитые 6
Пропущеные 11
Разница -5
Результаты последних матчей: П П Н Н П
15
Черноморец Черноморец Чер
9
1
3
5
10
22
-12
6
Забитые 10
Пропущеные 22
Разница -12
Результаты последних матчей: Н П Н Н П
16
Мариуполь Мариуполь Мар
9
1
1
7
12
23
-11
4
Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11
Результаты последних матчей: П П В П П

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И
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтер
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Александрия
9
10:7
17
5
Заря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Днепр-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металлист 1925
9
8:13
10
10
Колос
8
5:13
8
11
Ингулец
9
9:15
8
12
Рух
9
6:12
8
13
Львов
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Черноморец
9
10:22
6
16
Мариуполь
9
12:23
4
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