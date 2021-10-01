Украинское "классико" и другие: расписание и трансляции матчей 10-го тура чемпионата Украины по футболу

С 1 по 3 октября пройдут матчи 10-го тура чемпионата Украины. Центральным поединком будет украинское "классико": встреча киевского Динамо и донецкого Шахтера