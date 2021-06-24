Динамо покинув бразильський форвард: він відіграв за команду всього дев'ять хвилин

Кияни попрощалися з бразильським нападаючим Клейтоном. Форвард прийшов у команду посеред сезону, але так і не зміг заграти в основному складі

Клейтон покинув Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Київське Динамо розірвало контракт з бразильським нападник Клейтоном, повідомляється на офіційному сайті клубу.

Клейтон підписав контракт із киянами в жовтні 2020 року. Минулого сезону він взяв участь в одному поєдинку першої команди, відігравши дев'ять хвилин у матчі проти Ворскли, в якому відзначився гольовою передачею.

Нагадаємо, що тренер Динамо очолив Чорноморець. Екснаставник динамівського дубля Юрій Мороз, через команду якого в Києві пройшли Шапаренко, Миколенко і Попов, тепер буде рулити своїми ж вихованцями в Одесі.

Також ми писали, що Динамо перевірять швейцарські гранди: стали відомі суперники киян на зборах. Підопічні Мірчі Луческу до старту чемпіонату України проведуть два збори в Швейцарії, де зіграють вісім товариських поєдинків.