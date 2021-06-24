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Данія --
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Італія --
Австрія --
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Нідерланди --
Чехія --
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Бельгія --
Португалія --
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Хорватія --
Іспанія --
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Франція --
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Динамо покинув бразильський форвард: він відіграв за команду всього дев'ять хвилин

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
24 червня, 21:22
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Кияни попрощалися з бразильським нападаючим Клейтоном. Форвард прийшов у команду посеред сезону, але так і не зміг заграти в основному складі
Клейтон покинув Динамо
Клейтон покинув Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Київське Динамо розірвало контракт з бразильським нападник Клейтоном, повідомляється на офіційному сайті клубу.

Клейтон підписав контракт із киянами в жовтні 2020 року. Минулого сезону він взяв участь в одному поєдинку першої команди, відігравши дев'ять хвилин у матчі проти Ворскли, в якому відзначився гольовою передачею.

Нагадаємо, що тренер Динамо очолив Чорноморець. Екснаставник динамівського дубля Юрій Мороз, через команду якого в Києві пройшли Шапаренко, Миколенко і Попов, тепер буде рулити своїми ж вихованцями в Одесі.

Також ми писали, що Динамо перевірять швейцарські гранди: стали відомі суперники киян на зборах. Підопічні Мірчі Луческу до старту чемпіонату України проведуть два збори в Швейцарії, де зіграють вісім товариських поєдинків.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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