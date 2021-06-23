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Тренер Динамо очолив Чорноморець

Олег Люлька Олег Люлька
23 червня, 14:28
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Екснаставник динамівського дубля Юрій Мороз, через команду якого в Києві пройшли Шапаренко, Миколенко і Попов, тепер буде рулити своїми ж вихованцями в Одесі
Юрій Мороз і Анатолій Місюра
Юрій Мороз і Анатолій Місюра / Фото: Офіційний сайт ФК "Чорноморець"

Новим тренером одеського Чорноморця, котрий повернувся до Прем'єр-ліги, став екскоуч молодіжної команди київського Динамо U-21 Юрій Мороз.

Про це повідомляє офіційний сайт одеського клубу.

До тренерського штабу Чорноморця також увійшли Сергій Шматоваленко і Андрій Анненков, які, як і Мороз, раніше працювали в командах Динамо (U-21 і U-19).

При цьому, що цікаво, продовжать роботу в одеській команді і тренери Олексій Антонов, Олексій Гай, Сергій Дем'янець, Євген Боровик та Вікторія Самар, з якими "моряки" піднялися до УПЛ з Першої ліги.

"Вважаємо, що Чорноморцю цілком до снаги не тільки закріпитися в Прем'єр-лізі, а й поборотися за місце в зоні єврокубків", – заявив, представляючи нового тренера команди, генеральний директор одеського клубу Анатолій Місюра

Призначення Юрія Мороза коучем Чорноморця видається логічним, якщо врахувати, що раніше Динамо запропонувало Чорноморцю ще й 12 своїх молодих футболістів. Київський клуб домовився про таку співпрацю з одеситами в зв'язку з ліквідацією турніру дублерів.

Додамо, що торік на 50-річчя Юрію Морозу незвичайний подарунок зробили його вихованці, яких він раніше тренував у дублі Динамо – Віталій Миколенко, Денис Попов, Микола Шапаренко, Георгій Цитаїшвілі, Назарій Русин, Олександр Сирота, Сергій Булеца, Богдан Лєднєв і Роман Вантух. Вони зробили велике фото із завойованим Кубком України, залишивши свої автографи та підписавши: "Шановному тренеру від вдячних вихованців".

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Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
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2
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