Динамо перевірять швейцарські гранди: стали відомі суперники киян на зборах

Київське Динамо вже починає підготовку до наступного сезону. Команда сформувала список спаринг-партнерів, з якими зіграє на зборах в Швейцарії.
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На перший збір динамівці відправляться 28 червня. І там зіграють чотири контрольні матчі.
- 1 липня. 20:00. Динамо – Базель (Швейцарія)
- 3 липня. 16:00. Динамо – Лозанна (Швейцарія)
- 5 липня. Ім'я суперника буде оголошено пізніше.
- 7 липня. 17:00. Динамо – Люцерн (Швейцарія)
Після чого футболісти повернуться до Києва і отримають кілька вихідних.
Другий тренувальний збір в Швейцарії розпочнеться 10 липня і триватиме до 20 липня. Під час цього збору підопічні Мірчі Луческу проведуть ще чотири матчі.
- 10 липня. Динамо – Серветт (Швейцарія)
- 14 липня. Динамо – Сьон (Швейцарія)
- 17 липня. Динамо – Ніцца (Франція)
- 20 липня. Динамо – Атлетик (Іспанія)
До речі, Базель і Серветт – топові клуби чемпіонату Швейцарії. У минулому сезоні посіли друге і третє місце в національній першості.
Нагадаємо, що чемпіонат України розпочнеться 25 липня.