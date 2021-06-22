22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Динамо перевірять швейцарські гранди: стали відомі суперники киян на зборах

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
22 червня, 12:52
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Підопічні Андрія Шевченка до старту чемпіонату України проведуть два збори в Швейцарії, де зіграють вісім товариських поєдинків
Суперники Динамо на зборах в Швейцарії
Суперники Динамо на зборах в Швейцарії

Київське Динамо вже починає підготовку до наступного сезону. Команда сформувала список спаринг-партнерів, з якими зіграє на зборах в Швейцарії.

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На перший збір динамівці відправляться 28 червня. І там зіграють чотири контрольні матчі.

  • 1 липня. 20:00. Динамо – Базель (Швейцарія)
  • 3 липня. 16:00. Динамо – Лозанна (Швейцарія)
  • 5 липня. Ім'я суперника буде оголошено пізніше.
  • 7 липня. 17:00. Динамо – Люцерн (Швейцарія)

Після чого футболісти повернуться до Києва і отримають кілька вихідних.

Другий тренувальний збір в Швейцарії розпочнеться 10 липня і триватиме до 20 липня. Під час цього збору підопічні Мірчі Луческу проведуть ще чотири матчі.

  • 10 липня. Динамо – Серветт (Швейцарія)
  • 14 липня. Динамо – Сьон (Швейцарія)
  • 17 липня. Динамо – Ніцца (Франція)
  • 20 липня. Динамо – Атлетик (Іспанія)

До речі, Базель і Серветт – топові клуби чемпіонату Швейцарії. У минулому сезоні посіли друге і третє місце в національній першості.

Нагадаємо, що чемпіонат України розпочнеться 25 липня.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
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Вівторок, 22 червня
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Середа, 23 червня
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