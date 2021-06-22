Динамо перевірять швейцарські гранди: стали відомі суперники киян на зборах

Підопічні Андрія Шевченка до старту чемпіонату України проведуть два збори в Швейцарії, де зіграють вісім товариських поєдинків

Суперники Динамо на зборах в Швейцарії

Київське Динамо вже починає підготовку до наступного сезону. Команда сформувала список спаринг-партнерів, з якими зіграє на зборах в Швейцарії.

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На перший збір динамівці відправляться 28 червня. І там зіграють чотири контрольні матчі.

1 липня. 20:00. Динамо – Базель (Швейцарія)

20:00. Динамо – Базель (Швейцарія) 3 липня. 16:00. Динамо – Лозанна (Швейцарія)

16:00. Динамо – Лозанна (Швейцарія) 5 липня. Ім'я суперника буде оголошено пізніше.

Ім'я суперника буде оголошено пізніше. 7 липня. 17:00. Динамо – Люцерн (Швейцарія)

Після чого футболісти повернуться до Києва і отримають кілька вихідних.

Другий тренувальний збір в Швейцарії розпочнеться 10 липня і триватиме до 20 липня. Під час цього збору підопічні Мірчі Луческу проведуть ще чотири матчі.

10 липня. Динамо – Серветт (Швейцарія)

Динамо – Серветт (Швейцарія) 14 липня. Динамо – Сьон (Швейцарія)

Динамо – Сьон (Швейцарія) 17 липня. Динамо – Ніцца (Франція)

Динамо – Ніцца (Франція) 20 липня. Динамо – Атлетик (Іспанія)

До речі, Базель і Серветт – топові клуби чемпіонату Швейцарії. У минулому сезоні посіли друге і третє місце в національній першості.

Нагадаємо, що чемпіонат України розпочнеться 25 липня.