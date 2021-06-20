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У київському Динамо з'явився онук Валерія Лобановського

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
20 червня, 16:07
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Після місячного стажування Богдан Лобановський отримав посаду аналітика CRM-системи в департаменті з роботи з уболівальниками
Валерій Лобановський. Фото "Сьогодні"
Валерій Лобановський. Фото "Сьогодні"

У складі клубу – чемпіона України з'явився спадкоємець легендарного тренера Валерія Лобановського. Його онук Богдан пройшов випробувальний строк і буде працювати в Динамо.

Нещодавно Шевченко розповів про роботу з Лобановським: гравці благали його закінчити тренування.

Новину сайту "Трибуна" повідомив віцепрезидент Динамо Олексій Семененко:

"Ми знаємо Богдана відтоді, як він у дитячому візочку приїжджав у клуб із дідусем. І потім, коли Валерія Васильовича не стало, Богдан разом з рідними майже завжди був на клубних заходах, які присвячувалися пам'яті тренера.

Сім'ї Лобановських проблема дітей-мажорів зовсім чужа. Це стосується і Богдана. Вихований, інтелігентний, добре освічений хлопець. А ще – дуже допитливий і відповідальний. Ось це і стало запорукою того, що Богдан Лобановський був запрошений на роботу в Динамо.

Причому сталося це не відразу – він майже місяць стажувався. Придивлявся до колективу, а колектив – до нього, до його можливостей. Посада у Богдана – менеджер з роботи з уболівальниками відповідного департаменту, а якщо конкретніше – аналітик CRM-системи. Як бачимо, і тут дещо збігається талант онука і його легендарного діда. Маю на увазі схильність Валерія Лобановського до точних наук".

Вашій увазі – конспекти Лобановського: продовж фразу тренера.

Згадаймо, як Динамо перемагало Зорю в чемпіонаті України:

Читайте також: Хочеться вибачитися перед Лобановським – реакція в збірній України на провал.

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#
Команда
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О
1
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2
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4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
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4
2
Німеччина
2
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