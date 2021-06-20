У київському Динамо з'явився онук Валерія Лобановського

У складі клубу – чемпіона України з'явився спадкоємець легендарного тренера Валерія Лобановського. Його онук Богдан пройшов випробувальний строк і буде працювати в Динамо.

Нещодавно Шевченко розповів про роботу з Лобановським: гравці благали його закінчити тренування.

Новину сайту "Трибуна" повідомив віцепрезидент Динамо Олексій Семененко:

"Ми знаємо Богдана відтоді, як він у дитячому візочку приїжджав у клуб із дідусем. І потім, коли Валерія Васильовича не стало, Богдан разом з рідними майже завжди був на клубних заходах, які присвячувалися пам'яті тренера.

Сім'ї Лобановських проблема дітей-мажорів зовсім чужа. Це стосується і Богдана. Вихований, інтелігентний, добре освічений хлопець. А ще – дуже допитливий і відповідальний. Ось це і стало запорукою того, що Богдан Лобановський був запрошений на роботу в Динамо.

Причому сталося це не відразу – він майже місяць стажувався. Придивлявся до колективу, а колектив – до нього, до його можливостей. Посада у Богдана – менеджер з роботи з уболівальниками відповідного департаменту, а якщо конкретніше – аналітик CRM-системи. Як бачимо, і тут дещо збігається талант онука і його легендарного діда. Маю на увазі схильність Валерія Лобановського до точних наук".