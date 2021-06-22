Динамо проверят швейцарские гранды: стали известны соперники киевлян на сборах

Киевское Динамо уже начинает подготовку к следующему сезону. Команда сформировала список спарринг-партнеров, с которыми сыграет на сборах в Швейцарии.
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На первый сбор динамовцы отправятся 28 июня. И там сыграют четыре контрольных матча.
- 1 июля. 20:00. Динамо – Базель (Швейцария)
- 3 июля. 16:00. Динамо – Лозанна (Швейцария)
- 5 июля. Имя соперника будет объявлено позже.
- 7 июля. 17:00. Динамо – Люцерн (Швейцария)
После чего футболисты вернутся в Киев и получат несколько выходных.
Второй тренировочный сбор в Швейцарии начнется 10 июля и продлится до 20 июля. Во время этого сбора подопечные Мирчи Луческу проведут еще четыре матча.
- 10 июля. Динамо – Серветт (Швейцария)
- 14 июля. Динамо – Сьон (Швейцария)
- 17 июля. Динамо – Ницца (Франция)
- 20 июля. Динамо – Атлетик (Испания)
Кстати, Базель и Серветт – топовые клубы чемпионата Швейцарии. В прошлом сезоне заняли второе и третье место в национальном первенстве.
Напомним, что чемпионат Украины начнется 25 июля.