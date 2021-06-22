Динамо проверят швейцарские гранды: стали известны соперники киевлян на сборах

Подопечные Андрея Шевченко до старта чемпионата Украины проведут два сбора в Швейцарии, где сыграют восемь товарищеских поединков

Соперники Динамо на сборах в Швейцарии

Киевское Динамо уже начинает подготовку к следующему сезону. Команда сформировала список спарринг-партнеров, с которыми сыграет на сборах в Швейцарии.

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На первый сбор динамовцы отправятся 28 июня. И там сыграют четыре контрольных матча.

1 июля. 20:00. Динамо – Базель (Швейцария)

20:00. Динамо – Базель (Швейцария) 3 июля. 16:00. Динамо – Лозанна (Швейцария)

16:00. Динамо – Лозанна (Швейцария) 5 июля. Имя соперника будет объявлено позже.

Имя соперника будет объявлено позже. 7 июля. 17:00. Динамо – Люцерн (Швейцария)

После чего футболисты вернутся в Киев и получат несколько выходных.

Второй тренировочный сбор в Швейцарии начнется 10 июля и продлится до 20 июля. Во время этого сбора подопечные Мирчи Луческу проведут еще четыре матча.

10 июля. Динамо – Серветт (Швейцария)

Динамо – Серветт (Швейцария) 14 июля. Динамо – Сьон (Швейцария)

Динамо – Сьон (Швейцария) 17 июля. Динамо – Ницца (Франция)

Динамо – Ницца (Франция) 20 июля. Динамо – Атлетик (Испания)

Кстати, Базель и Серветт – топовые клубы чемпионата Швейцарии. В прошлом сезоне заняли второе и третье место в национальном первенстве.

Напомним, что чемпионат Украины начнется 25 июля.