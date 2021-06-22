22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Уэльс --
Дания --
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Динамо проверят швейцарские гранды: стали известны соперники киевлян на сборах

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
22 июня, 12:52
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Подопечные Андрея Шевченко до старта чемпионата Украины проведут два сбора в Швейцарии, где сыграют восемь товарищеских поединков
Соперники Динамо на сборах в Швейцарии
Соперники Динамо на сборах в Швейцарии

Киевское Динамо уже начинает подготовку к следующему сезону. Команда сформировала список спарринг-партнеров, с которыми сыграет на сборах в Швейцарии.

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На первый сбор динамовцы отправятся 28 июня. И там сыграют четыре контрольных матча.

  • 1 июля. 20:00. Динамо – Базель (Швейцария)
  • 3 июля. 16:00. Динамо – Лозанна (Швейцария)
  • 5 июля. Имя соперника будет объявлено позже.
  • 7 июля. 17:00. Динамо – Люцерн (Швейцария)

После чего футболисты вернутся в Киев и получат несколько выходных.

Второй тренировочный сбор в Швейцарии начнется 10 июля и продлится до 20 июля. Во время этого сбора подопечные Мирчи Луческу проведут еще четыре матча.

  • 10 июля. Динамо – Серветт (Швейцария)
  • 14 июля. Динамо – Сьон (Швейцария)
  • 17 июля. Динамо – Ницца (Франция)
  • 20 июля. Динамо – Атлетик (Испания)

Кстати, Базель и Серветт – топовые клубы чемпионата Швейцарии. В прошлом сезоне заняли второе и третье место в национальном первенстве.

Напомним, что чемпионат Украины начнется 25 июля.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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Вторник, 22 июня
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