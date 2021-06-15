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Північна Македонія --
Нідерланди --
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Україна --
Австрія --
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Фінляндія --
Бельгія --
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Чемпіонат України 2020/2021

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Розклад нового чемпіонату України: коли зустрінуться Динамо і Шахтар

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
15 червня, 16:15
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З'явився розклад наступного чемпіонату України. Сезон розпочнеться 25 липня, а Динамо і Шахтар зустрінуться у Прем'єр-лізі 2 жовтня
Шахтар - Динамо
Шахтар - Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Журналіст Дмитро Ільченко опублікувавши в Twitter календар нового чемпіонату України. Як ми писали раніше, у наступному сезоні в Прем'єр-лізі через п'ять років виступить клуб з Харкова.

Читайте також: Названа дата суперматчу Динамо – Шахтар. Залишилося вибрати місце

Базовою датою початку наступного чемпіонату України є 25 липня. Переможець минулого сезону Динамо почне захист титулу матчем проти Олімпіка, а срібний призер Шахтар зустрінеться з Інгульцем.

А головна подія першого кола Прем'єр-ліги – "українське класико" між Динамо і Шахтарем – відбудеться у 10-му турі. Базова дата матчу 2 жовтня. Зустріч відбудеться на "Олімпійському".

Нагадаємо, що в УПЛ-2021/22 виступлять: Динамо, Шахтар, Зоря, Колос, Ворскла, Десна, Дніпро-1, Львів, Олександрія, Рух, Маріуполь, Інгулець, Олімпік, Верес, Чорноморець і Металіст-1925. Загалом 16 клубів.

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Г
О
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Італія
1
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3
2
Уельс
1
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1
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Швейцарія
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1
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Турція
1
0:3
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
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