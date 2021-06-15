Розклад нового чемпіонату України: коли зустрінуться Динамо і Шахтар

З'явився розклад наступного чемпіонату України. Сезон розпочнеться 25 липня, а Динамо і Шахтар зустрінуться у Прем'єр-лізі 2 жовтня

Шахтар - Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Журналіст Дмитро Ільченко опублікувавши в Twitter календар нового чемпіонату України. Як ми писали раніше, у наступному сезоні в Прем'єр-лізі через п'ять років виступить клуб з Харкова.

Читайте також: Названа дата суперматчу Динамо – Шахтар. Залишилося вибрати місце

Базовою датою початку наступного чемпіонату України є 25 липня. Переможець минулого сезону Динамо почне захист титулу матчем проти Олімпіка, а срібний призер Шахтар зустрінеться з Інгульцем.

А головна подія першого кола Прем'єр-ліги – "українське класико" між Динамо і Шахтарем – відбудеться у 10-му турі. Базова дата матчу 2 жовтня. Зустріч відбудеться на "Олімпійському".

Нагадаємо, що в УПЛ-2021/22 виступлять: Динамо, Шахтар, Зоря, Колос, Ворскла, Десна, Дніпро-1, Львів, Олександрія, Рух, Маріуполь, Інгулець, Олімпік, Верес, Чорноморець і Металіст-1925. Загалом 16 клубів.