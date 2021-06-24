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Динамо покинул бразильский форвард: он отыграл за команду всего девять минут

Александр Трикиша Александр Трикиша
24 июня, 21:22
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Киевляне попрощались с бразильским нападающим Клейтоном. Форвард пришел в команду посреди сезона, но так и не смог заиграть в основном составе
Клейтон покинул Динамо
Клейтон покинул Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское Динамо разорвало контракт с бразильским нападающий Клейтоном, сообщается на официальном сайте клуба.

Клейтон подписал контракт с киевлянами в октябре 2020 года. В минувшем сезоне он принял участие в одном поединке первой команды, отыграв девять минут в матче против Ворсклы, в котором отметился голевой передачей.

Напомним, что тренер Динамо возглавил Черноморец. Экс-наставник динамовского дубля Юрий Мороз, через команду которого в Киеве прошли Шапаренко, Миколенко и Попов, теперь будет рулить своими же воспитанниками в Одессе.

Также мы писали, что Динамо проверят швейцарские гранды: стали известны соперники киевлян на сборах. Подопечные Мирчи Луческу до старта чемпионата Украины проведут два сбора в Швейцарии, где сыграют восемь товарищеских поединков.

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