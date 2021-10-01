Українець міг громити Реал разом з Шерифом, але перейшов в Десну

Екс-гравець луганської Зорі Владлен Юрченко став футболістом чернігівської Десни

Владлен Юрченко став гравцем Десни / Фото: ФК "Десна" Чернігів

27-річний річний півзахисник підписав контракт з командою Олександра Рябоконя, повідомив офіційний сайт Десни. Про терміни угоди інформації немає.

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Вихованець донецького Шахтаря має досвід виступів у німецькій Бундеслізі, де виступав у складі Байєра. Також українець грав у данському Вайле.

Два останні сезони Юрченко провів у луганській Зорі, де був одним з лідерів команди Віктора Скрипника.

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Після закінчення сезону 2020/21 27-річний півзахисник мав варіанти працевлаштування в турецькому Газіантепспорі і навіть молдовському Шерифі, але в підсумку продовжить свої виступи в УПЛ.

Нагадаємо, що команда Юрія Вернидуба у другому турі Ліги чемпіонів сенсаційно обіграла мадридський Реал (2:0) на його полі.

Владлен Юрченко / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

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Відзначимо, що чернігівська Десна після 9-ти турів посідає шосте місце в турнірній таблиці.

Дебютувати за свою нову команду Юрченко зможе вже найближчої неділі, проти своєї колишньої команди луганської Зорі.