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Українець міг громити Реал разом з Шерифом, але перейшов в Десну

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
1 жовтня, 10:23
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Екс-гравець луганської Зорі Владлен Юрченко став футболістом чернігівської Десни
Владлен Юрченко став гравцем Десни
Владлен Юрченко став гравцем Десни / Фото: ФК "Десна" Чернігів

27-річний річний півзахисник підписав контракт з командою Олександра Рябоконя, повідомив офіційний сайт Десни. Про терміни угоди інформації немає.

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Вихованець донецького Шахтаря має досвід виступів у німецькій Бундеслізі, де виступав у складі Байєра. Також українець грав у данському Вайле.

Два останні сезони Юрченко провів у луганській Зорі, де був одним з лідерів команди Віктора Скрипника.

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Після закінчення сезону 2020/21 27-річний півзахисник мав варіанти працевлаштування в турецькому Газіантепспорі і навіть молдовському Шерифі, але в підсумку продовжить свої виступи в УПЛ.

Нагадаємо, що команда Юрія Вернидуба у другому турі Ліги чемпіонів сенсаційно обіграла мадридський Реал (2:0) на його полі.

Владлен Юрченко
Владлен Юрченко / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

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Відзначимо, що чернігівська Десна після 9-ти турів посідає шосте місце в турнірній таблиці.

Дебютувати за свою нову команду Юрченко зможе вже найближчої неділі, проти своєї колишньої команди луганської Зорі.

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