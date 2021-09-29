Друге звільнення за рік! Клуб Прем'єр-ліги України залишився без тренера

Сьогодні, 29 вересня, керівництво ФК Минай прийняло рішення звільнити з посади головного тренера Василя Кобіна

Василь Кобін звільнений з поста головного тренера Миная / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

Президент клубу Валерій Пересоляк вкрай незадоволений турнірним становищем і останніми матчами команди, зокрема, домашнім поєдинком проти ФК Львів (1:2), повідомляє офіційний сайт Миная.

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На нараді керівників було прийнято рішення про розірвання контракту з Василем Кобіним.

Під його керівництвом клуб зіграв 64 матчі на офіційному рівні, де здобули 28 перемог. За цей час Минай виграв Першу лігу, дебютував і отримав перші перемоги в УПЛ, а також виходив в 1/2 Кубка України.

Відзначимо, що це друге звільнення Кобіна за рік з проста головного тренера Миная. Спеціаліст очолював закарпатську команду з початку 2019 року до 24 березня 2021 року.

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Вдруге Кобін очолив клуб у середині червня. У нинішньому сезоні Минай під його керівництвом провів 8 поєдинків, в яких здобув одну перемогу, три матчі завершилися внічию і в чотирьох зазнав поразки. У турнірній таблиці чемпіонату України Минай займає передостаній 15-й рядок.