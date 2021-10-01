Украинец мог громить Реал вместе с Шерифом, но перешел в Десну

Экс-игрок луганской Зари Владлен Юрченко стал футболистом черниговской Десны

Владлен Юрченко стал игроком Десны / Фото: ФК "Десна" Чернигов

27-летний летний полузащитник подписал контракт с командой Александра Рябоконя, сообщил официальный сайт Десны. О сроках соглашения информации нет.

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Воспитанник донецкого Шахтера имеет опыт выступления в немецкой Бундеслиге, где выступал в составе Байера. Также украинец играл в датском Вайле.

Два последних сезона Юрченко провел в луганской Заре, где был одним из лидеров команды Виктора Скрипника.

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По окончании сезона 2020/21 27-летний полузащитник имел варианты трудоустройства в турецком Газиантепспоре и даже молдовском Шерифе, но в итоге продолжит свои выступления в УПЛ.

Напомним, что команда Юрия Вернидуба во втором туре Лиги чемпионов сенсационно обыграла мадридский Реал (2:0) на его поле.

Владлен Юрченко / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

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Отметим, что черниговская Десна после 9-ти туров занимает шестое место в турнирной таблице.

Дебютировать за свою новую команду Юрченко сможет уже в ближайшее воскресенье, против своей бывшей команды луганской Зари.