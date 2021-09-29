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Второе увольнение за год! Клуб Премьер-лиги Украины остался без тренера

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
29 сентября, 17:35
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Сегодня, 29 сентября, руководство ФК Минай приняло решение уволить с поста главного тренера Василия Кобина
Василий Кобин уволен с поста главного тренера Миная
Василий Кобин уволен с поста главного тренера Миная / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

Президент клуба Валерий Пересоляк крайне недоволен турнирным положением и последними матчами команды, в частности, домашним поединком против ФК Львов (1:2), сообщает официальный сайт Миная.

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На совещании руководителей было принято решение о расторжении контракта с Василием Кобиным.

Под его руководством клуб сыграл 64 матча на официальном уровне, где получили 28 побед. За это время Минай выиграл Первую лигу, дебютировал и получил первые победы в УПЛ, а также выходил в 1/2 Кубка Украины.

Отметим, что это второе увольнение Кобина за год с проста главного тренера Миная. Специалист возглавлял закарпатскую команду с начала 2019 года до 24 марта 2021 года.

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Селезнев вновь не забил за Минай
Селезнев вновь не забил за Минай / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Во второй раз Кобин возглавил клуб в середине июня. В нынешнем сезоне Минай под его руководством провел 8 поединков, в которых одержал одну победу, три матча завершились вничью и в четырех потерпел поражение. В турнирной таблице чемпионата Украины Минай занимает предпоследнюю 15-ю строчку.

Василий Кобин
Василий Кобин / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

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