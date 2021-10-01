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Інгулець --
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Це неправильно: експерт розкритикував рішення про пенальті на користь Динамо перед грою з Шахтарем

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
1 жовтня, 14:52
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Сергій Нагорняк вважає Шахтар фаворитом центрального матчу першого кола чемпіонату України
Сергій Нагорняк - про поєдинок Динамо і Шахтаря в чемпіонаті України
Сергій Нагорняк - про поєдинок Динамо і Шахтаря в чемпіонаті України

Відомий експерт, колишній тренер і футболіст Сергій Нагорняк в коментарі Спорт Сьогодні поділився своїм прогнозом на матч Динамо – Шахтар, який відбудеться 3 жовтня на "Олімпійському":

"Сподіваюся, буде цікавий матч. Просто Шахтар і Динамо в різних станах до нього підходять. Шахтар зіграв з Інтером досить успішно, а Динамо після 0:5 не в найкращому настрої".

"Шахтар має перевагу, Де Дзербі трохи перебудувався. Динамо хоче реванш за Суперкубок. Але Шахтар завдяки своєму стану трошки більший фаворит", – вважає Де Дзербі.

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- В останніх матчах проти Олександрії та Руху Динамо забивало з пенальті. Як вам здається, чи буде призначений 11-метровий у матчі Шахтар – Динамо?
- Я думаю, що арбітр дасть 11-метровий, якщо будуть підстави. Моя думка: якщо арбітр в Класичному поставить такий пенальті, як в ворота Олександрії в матчі з Динамо, то це неправильно.

Моя думка, чисто суб'єктивна: в Європі такий пенальті ніколи в житті б не поставили. З Рухом мені більше здається, що був пенальті.

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Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтар
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Олександрія
9
10:7
17
5
Зоря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Дніпро-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металіст 1925
9
8:13
10
10
Колос
8
5:13
8
11
Інгулець
9
9:15
8
12
Рух
9
6:12
8
13
Львів
9
6:14
6
14
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8
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