Українське "класико" та інші: розклад і трансляції матчів 10-го туру чемпионата Украины по футболу

З 1 по 3 жовтня пройдуть матчі 10-го туру чемпіонату України. Центральним поєдинком буде українське "класико": зустріч київського Динамо і донецького Шахтаря