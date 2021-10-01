Українське "класико" та інші: розклад і трансляції матчів 10-го туру чемпионата Украины по футболу

З 1 по 3 жовтня пройдуть матчі 10-го туру чемпіонату України. Центральним поєдинком буде українське "класико": зустріч київського Динамо і донецького Шахтаря
В 10-м туре УПЛ сыграют киевское Динамо и донецкий Шахтер / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Нижче – розклад і час початку всіх матчів, список трансляцій, котирування букмекерів, оновлювані результати ігор та актуальна турнірна таблиця.
10-й тур чемпіонату України
1 жовтня
19:30. Маріуполь – Рух
ТВ: Футбол 3, OLL.TV
Букмекери: 2.70 – 3.05 – 2.80
2 жовтня
14:00 Колос – Чорноморець
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекери: 1.78 – 3.80 – 4.40
17:00 Львів – Дніпро-1
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекери: 4.60 – 3.80 – 1.75
19:30 Ворскла – Інгулець
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекери: 1.71 – 3.65 – 5.20
3 жовтня
14:00 Верес – Олександрія
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекери: 2.95 – 3.20 – 2.50
17:00 Зоря – Десна
ТВ: УНІАН
Букмекери: 1.96 – 3.50 – 3.90
17:00 Металіст 1925 – Минай
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекери: 2.03 – 3.60 – 3.55
19:30 Динамо – Шахтар
ТВ: 2+2
Букмекери: 2.75 – 3.40 – 2.50
Турнірна таблиця
1
9
8
1
0
25
2
23
25
Забиті
25
Пропущені
2
Різниця
23
Результати останніх матчів:
В
В
В
В
В
2
9
7
1
1
23
5
18
22
Забиті
23
Пропущені
5
Різниця
18
Результати останніх матчів:
В
В
В
Н
В
3
9
5
3
1
16
7
9
18
Забиті
16
Пропущені
7
Різниця
9
Результати останніх матчів:
В
В
Н
П
В
4
9
5
2
2
10
7
3
17
Забиті
10
Пропущені
7
Різниця
3
Результати останніх матчів:
В
П
В
Н
В
5
9
5
2
2
20
9
11
17
Забиті
20
Пропущені
9
Різниця
11
Результати останніх матчів:
В
В
Н
В
В
6
9
5
1
3
13
14
-1
16
Забиті
13
Пропущені
14
Різниця
-1
Результати останніх матчів:
П
В
Н
П
П
7
9
5
1
3
13
12
1
16
Забиті
13
Пропущені
12
Різниця
1
Результати останніх матчів:
П
В
П
В
В
8
9
3
2
4
9
12
-3
11
Забиті
9
Пропущені
12
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
П
П
В
В
В
9
9
3
1
5
8
13
-5
10
Забиті
8
Пропущені
13
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
В
Н
П
П
П
10
8
2
2
4
5
13
-8
8
Забиті
5
Пропущені
13
Різниця
-8
Результати останніх матчів:
П
В
П
П
П
11
9
2
2
5
9
15
-6
8
Забиті
9
Пропущені
15
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
Н
П
П
В
В
12
9
2
2
5
6
12
-6
8
Забиті
6
Пропущені
12
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
П
П
Н
В
П
13
9
1
3
5
6
14
-8
6
Забиті
6
Пропущені
14
Різниця
-8
Результати останніх матчів:
В
Н
П
П
П
14
8
1
3
4
6
11
-5
6
Забиті
6
Пропущені
11
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
П
П
Н
Н
П
15
9
1
3
5
10
22
-12
6
Забиті
10
Пропущені
22
Різниця
-12
Результати останніх матчів:
Н
П
Н
Н
П
16
9
1
1
7
12
23
-11
4
Забиті
12
Пропущені
23
Різниця
-11
Результати останніх матчів:
П
П
В
П
П