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Полювання на юну зірку Динамо: селекціонери Манчестер Сіті зацікавилися бомбардиром "біло-синіх"

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
2 жовтня, 14:33
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Успішний старт Динамо U-19 в Юнацькій лізі УЄФА привернув увагу скаутів грандів європейського футболу. Тепер за юними футболістами "біло-синіх" почнеться справжнє полювання
Самба Діалло потрапив на олівець селекціонерів Манчестер Сіті
Самба Діалло потрапив на олівець селекціонерів Манчестер Сіті / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сенегальський вінгер юнацької команди Динамо U-19 Самба Діалло потрапив у сферу інтересів Манчестер Сіті, про це повідомив у своєму Twitter журналіст Сайко Сейді.

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За словами джерела, це не всі бонуси, що обрушилися на голову талановитого футболіста. Також 18-річний гравець підписав спонсорський контракт з Adidas.

Раніше ми повідомляли, як юнаки Динамо розбомбили прославлену мюнхенську Баварію на її полі з рахунком 4:0. А в першому турі "біло-сині" розгромили лісабонську Бенфіку 4:0. Вагомий внесок у ці перемоги зробив перспективний сенегалець, який забив три голи у двох матчах.

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Додамо, що на цьому тижні Діалло потрапив до збірної 2-го туру Юнацької ліги УЄФА.

Що відомо про юне обдарування? 18-річний футболіст є вихованцем академії Дару Салам, з якої перейшов в стан українського гранда в липні 2021 року. Динамо випередило в боротьбі за футболіста такі клуби як Андерлехт, Лілль та Ренн.

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На рахунку сенегальця також 2 голи в 4 матчах за збірні Сенегалу U-20 і U-17.

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