Динамо розбомбило Баварію! Старшим є чому повчиться у молоді

Молодіжна команда київського Динамо розгромила на виїзді мюнхенську Баварію у матчі другого туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА. Це друга розгромна перемога "біло-синіх"

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Юнаки Динамо вдало стартували в Юнацькій лізі УЄФА, перемігши в стартовому матчі португальську Бенфіку з рахунком 4:0. Сьогодні у поєдинку з Баварією підопічні Ігоря Костюка підтвердили, що успіх "біло-синіх" був не випадковим.

В кінці першого тайму сенегальський легіонер Динамо Самба Діалло відкрив рахунок у поєдинку, головою замкнувши передачу Царенко.

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Другий тайм кияни контролювали хід поєдинку, немов грали у себе вдома.

На 57 хвилині матчу, Діалло виконав сольний прохід по лівому флангу і точно пробив у дальній кут від воротаря мюнхенців – 2:0.

Через дві хвилини юні динамівці довели рахунок до розгромного: Назар Волошин в один дотик замкнув подачу Царенко.

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На цьому підопічні Ігоря Костюка не зупинилися і за п'ять хвилин до закінчення поєдинку довели свою перевагу до чотирьох м'ячів: переможну крапку поставив Скрипник, який вийшов на заміну в другому таймі.

Юнацька ліга УЄФА. Груповий етап. Група E. 2-й тур.

Баварія U-19 – Динамо Київ U-19 – 0:4

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Голи: Діалло, 33, 57, Волошин, 59, Скрипник, 85

Баварія U-19: Хюльсманн – Херольд, Янітцек, Лоуренс, Саліхаміджіч (Ібрагімович, 58) – Павлович, Денк (Веніг, 58), Ваннер – Кабадайі, Копадо (Мамедова, 70), Саньянг.

Динамо Київ U-19: Нещерет – Вівчаренко (Слюсар, 86), Дячук, Боль, Бенедюк – Яцик, Бражко, Царенко (Скрипник, 76) – Діалло (Малюк, 73), Попов (Горбач, 76), Волошин (Мельниченко, 86)

Нагадаємо, що сьогодні о 22:00, зіграють перші команди Баварії і Динамо.

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