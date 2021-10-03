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Разгрома не избежать: легенда сборной Украины вынес приговор Динамо

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
3 октября, 14:43
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Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко считает, что Динамо снова может крупно проиграть Шахтеру, если сыграет так, как в предыдущих матчах
Иван Гецко не исключает очередной разгром Динамо
Иван Гецко не исключает очередной разгром Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Украинское классико" пройдет сегодня в НСК Олимпийский, начало – в 19:30. Трансляция Динамо – Шахтер уже доступна на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

Динамо – Шахтер: где смотреть матч чемпионата Украины

"В последнее время игра Динамо меня насторожила. Имею в виду поединки с Шахтером в Суперкубке Украины, где они потерпели крупное поражение (0:3), и разгром от Баварии (0:5) в групповом турнире Лиги чемпионов.

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Матч Лиги чемпионов Бавария – Динамо 5:0
Матч Лиги чемпионов Бавария – Динамо 5:0 / Фото: Reuters

Динамовцы раньше мало забивали, но держали свои ворота на замке, теперь же – прицел не исправили, однако начали много пропускать.

Кстати, в поединке за Суперкубок Украины у киевлян куда-то улетучилась мотивация, хотя раньше именно этим они отличались в сражениях с "горняками". И если они снова будут действовать так безалаберно, то, убежден, разгрома им не избежать.

Хотя не исключено, что на игре Шахтера может сказаться отсутствие травмированного лидера нападения Лассины Траоре. Рулевому дончан Роберто Де Дзерби придется хорошенько подумать, кого выдвинуть на острие атаки", – сказал Гецко в интервью sport.ua.

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