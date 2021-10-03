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Интересный вопрос: легенда Шахтера намекнул на судейский заговор в пользу Динамо

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
3 октября, 12:05
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Бывший нападающий Шахтера Андрей Воробей не думает, что Шахтеру и Динамо удастся повторить счет, который был в их очном поединке за Суперкубок страны
Андрей Воробей
Андрей Воробей / Фото: Instagram

Динамо и Шахтер встретятся в 10-м туре Премьер-лиги. Матч пройдет сегодня на Олимпийском и начнется в 19:30. Динамо – Шахтер трансляция доступна на нашем сайте, а также поединок смотреть можно с помощью сервиса OLL.TV.

"От предстоящего матча ожидаю продолжения Суперкубка, разве что, без некоторых футболистов, которые травмировались. По настрою и ажиотажу это будет такая же игра, как и на Суперкубок. Не знаю только по результату, но не думаю, что будет такой крупный счет", – считает Воробей.

Напомним, из-за травмы пропустит поединок нападающий Шахтера Лассина Траоре. Он получил тяжелую травму в матче против Интера в Лиге чемпионов.

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Травма Лассины Траоре
Травма Лассины Траоре / Фото: Getty Images

"Надеюсь, будет объективное судейство. Тем более, что должна присутствовать система VAR. Пенальти – это человеческий фактор, все равно принимают решения не машины, а люди. Отсюда и ошибки. Даже в матче Динамо – Александрия решение же принимали люди, которые смотрели VAR, а значит, имел место человеческий фактор.

В отношении судейства еще очень интересный вопрос, что соперникам Динамо дают на 40% больше карточек, чем соперникам Шахтера. Наверное, соперники не успевают за техничными футболистами киевлян, а за скоростными бразильцами Шахтера успевают. Стиль другой", – цитирует Воробья Terrikon.com.

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