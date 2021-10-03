Матч Динамо – Шахтер начнется с минуты молчания: в чем причина

Центральный матч 10-го тура чемпионата Украины между Динамо и Шахтером на НСК "Олимпийский" начнется с минуты молчания. Футболисты почтут память жертв трагедии в Бабьем Яру

Динамо и Шахтер начнут матч с минуты молчания / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

С такой инициативой к Премьер-лиге обратилась Украинская ассоциация футбола и получила поддержку. Трансляция Динамо – Шахтер уже доступна на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

Динамо – Шахтер: где смотреть матч чемпионата Украины

"Во время ответного визита в Киев по приглашению Украинской ассоциации футбола представителей украинской диаспоры в США с Ассамблеи Диаспор Мира родилась идея провести перед матчем Динамо – Шахтер траурную акцию", – говорится на сайте УАФ.

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В этом году исполняется 80 лет со дня трагедии в Бабьем Яру. С 29 сентября по 11 октября 1941 года в урочище немецкими войсками были расстреляны более ста тысяч человек, в основном евреи и цыгане, а также военнопленные.

Ранее мы писали, что легенда Шахтера намекнул на судейский заговор в пользу Динамо. Бывший нападающий Шахтера Андрей Воробей не думает, что Шахтеру и Динамо удастся повторить счет, который был в их очном поединке за Суперкубок страны.

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