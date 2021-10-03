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Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
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Колос --
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Матч Динамо – Шахтар почнеться з хвилини мовчання: в чому причина

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
3 жовтня, 13:37
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Центральний матч 10-го туру чемпіонату України між Динамо і Шахтарем на НСК "Олімпійський" розпочнеться з хвилини мовчання. Футболісти вшанують пам'ять жертв трагедії в Бабиному Яру
Динамо і Шахтар почнуть матч з хвилини мовчання
Динамо і Шахтар почнуть матч з хвилини мовчання / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

З такою ініціативою до Прем'єр-ліги звернулася Українська асоціація футболу і отримала підтримку. Трансляція Динамо – Шахтар вже доступна на нашому сайті, а також за допомогою сервісу OLL.TV.

Динамо – Шахтар: де дивитися матч чемпіонату України

"Під час візиту у відповідь до Києва на запрошення Української асоціації футболу представників української діаспори у США з Асамблеї Діаспор Світу народилася ідея провести перед матчем Динамо – Шахтар траурну акцію", – йдеться на сайті УАФ.

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В цьому році виповнюється 80 років з дня трагедії в Бабиному Яру. З 29 вересня по 11 жовтня 1941 року в урочищі німецькими військами було розстріляно понад сто тисяч людей, в основному євреї та цигани, а також військовополонені.

Раніше ми писали, що легенда Шахтаря натякнув на суддівську змову на користь Динамо. Колишній нападаючий Шахтаря Андрій Воробей не думає, що Шахтарю і Динамо вдасться повторити рахунок, який був у їх очному поєдинку за Суперкубок країни.

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Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
9
8
1
0
25
2
23
25
Забиті 25
Пропущені 2
Різниця 23
Результати останніх матчів: В В В В В
2
Шахтар Шахтар Шах
9
7
1
1
23
5
18
22
Забиті 23
Пропущені 5
Різниця 18
Результати останніх матчів: В В В Н В
3
Ворскла Ворскла Вор
10
6
3
1
19
7
12
21
Забиті 19
Пропущені 7
Різниця 12
Результати останніх матчів: В В В Н П
4
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
10
6
1
3
14
12
2
19
Забиті 14
Пропущені 12
Різниця 2
Результати останніх матчів: В П В П В
5
Олександрія Олександрія Оле
9
5
2
2
10
7
3
17
Забиті 10
Пропущені 7
Різниця 3
Результати останніх матчів: В П В Н В
6
Зоря Зоря Зор
9
5
2
2
20
9
11
17
Забиті 20
Пропущені 9
Різниця 11
Результати останніх матчів: В В Н В В
7
Десна Десна Дес
9
5
1
3
13
14
-1
16
Забиті 13
Пропущені 14
Різниця -1
Результати останніх матчів: П В Н П П
8
Рух Рух Рух
10
3
2
5
8
12
-4
11
Забиті 8
Пропущені 12
Різниця -4
Результати останніх матчів: В П П Н В
9
Верес Верес Вер
9
3
2
4
9
12
-3
11
Забиті 9
Пропущені 12
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П В В В
10
Колос Колос Кол
9
3
2
4
7
14
-7
11
Забиті 7
Пропущені 14
Різниця -7
Результати останніх матчів: В П В П П
11
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
9
3
1
5
8
13
-5
10
Забиті 8
Пропущені 13
Різниця -5
Результати останніх матчів: В Н П П П
12
Інгулець Інгулець Інг
10
2
2
6
9
18
-9
8
Забиті 9
Пропущені 18
Різниця -9
Результати останніх матчів: П Н П П В
13
Львів Львів Льв
10
1
3
6
6
15
-9
6
Забиті 6
Пропущені 15
Різниця -9
Результати останніх матчів: П В Н П П
14
Минай Минай Мин
8
1
3
4
6
11
-5
6
Забиті 6
Пропущені 11
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П Н Н П
15
Чорноморець Чорноморець Чор
10
1
3
6
11
24
-13
6
Забиті 11
Пропущені 24
Різниця -13
Результати останніх матчів: П Н П Н Н
16
Маріуполь Маріуполь Мар
10
1
1
8
12
25
-13
4
Забиті 12
Пропущені 25
Різниця -13
Результати останніх матчів: П П П В П

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І
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтар
9
23:5
22
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Дніпро-1
10
14:12
19
5
Олександрія
9
10:7
17
6
Зоря
9
20:9
17
7
Десна
9
13:14
16
8
Рух
10
8:12
11
9
Верес
9
9:12
11
10
Колос
9
7:14
11
11
Металіст 1925
9
8:13
10
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
10
6:15
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Чорноморець
10
11:24
6
16
Маріуполь
10
12:25
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