Матч Динамо – Шахтар почнеться з хвилини мовчання: в чому причина

Центральний матч 10-го туру чемпіонату України між Динамо і Шахтарем на НСК "Олімпійський" розпочнеться з хвилини мовчання. Футболісти вшанують пам'ять жертв трагедії в Бабиному Яру
Динамо і Шахтар почнуть матч з хвилини мовчання / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
З такою ініціативою до Прем'єр-ліги звернулася Українська асоціація футболу і отримала підтримку. Трансляція Динамо – Шахтар вже доступна на нашому сайті, а також за допомогою сервісу OLL.TV.
Динамо – Шахтар: де дивитися матч чемпіонату України
"Під час візиту у відповідь до Києва на запрошення Української асоціації футболу представників української діаспори у США з Асамблеї Діаспор Світу народилася ідея провести перед матчем Динамо – Шахтар траурну акцію", – йдеться на сайті УАФ.
В цьому році виповнюється 80 років з дня трагедії в Бабиному Яру. З 29 вересня по 11 жовтня 1941 року в урочищі німецькими військами було розстріляно понад сто тисяч людей, в основному євреї та цигани, а також військовополонені.
Раніше ми писали, що легенда Шахтаря натякнув на суддівську змову на користь Динамо. Колишній нападаючий Шахтаря Андрій Воробей не думає, що Шахтарю і Динамо вдасться повторити рахунок, який був у їх очному поєдинку за Суперкубок країни.
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