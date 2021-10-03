Розгрому не уникнути: легенда збірної України виніс вирок Динамо

Колишній гравець збірної України Іван Гецко вважає, що Динамо знову може крупно програти Шахтарю, якщо зіграє так, як у попередніх матчах

Іван Гецко не виключає черговий розгром Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

"Українське класико" пройде сьогодні в НСК Олімпійський, початок – о 19:30. Трансляція Динамо – Шахтар вже доступна на нашому сайті, а також за допомогою сервісу OLL.TV.

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"Останнім часом гра Динамо мене насторожила. Маю на увазі поєдинки з Шахтарем у Суперкубку України, де вони зазнали великої поразки (0:3), і розгром від Баварії (0:5) в груповому турнірі Ліги чемпіонів.

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Матч Ліги чемпіонів Баварія – Динамо 5:0 / Фото: Reuters

Динамівці раніше мало забивали, але тримали свої ворота на замку, тепер же – приціл не виправили, однак почали багато пропускати.

До речі, в поєдинку за Суперкубок України у киян кудись зникла мотивація, хоча раніше саме цим вони відрізнялися в боях з "гірниками". І якщо вони знову будуть діяти так безладно, то, переконаний, розгрому їм не уникнути.

Хоча не виключено, що на грі Шахтаря може позначитися відсутність травмованого лідера нападу Лассіна Траоре. Рульовому донеччан Роберто Де Дзербі доведеться гарненько подумати, кого висунути на вістря атаки", – сказав Гецко в інтерв'ю sport.ua.

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