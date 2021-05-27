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Навіть учитель напав! Пригніченому поразкою форварду МЮ надіслали 70 образ

Олег Люлька Олег Люлька
27 травня, 07:54
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Нападник манкуніанців Рашфорд після поразки у фіналі Ліги Європи від Вільярреала став об'єктом масових расистських атак – зокрема, від викладача математики
Форвард МЮ Маркус Рашфорд
Форвард МЮ Маркус Рашфорд / Фото: Reuters

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд після поразки у фіналі Ліги Європи від Вільярреала зізнався, що став об'єктом масових расистських образ.

Нагадаємо, основний час фіналу ЛЄ завершився внічию 1:1, а в божевільній серії пенальті Вільярреал обіграв МЮ 11:10.

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"Наразі отримав не менше 70 расових образ в моїх соціальних мережах, – написав Маркус Рашфорд в Twitter. – Для тих, хто намагається зробити мій стан ще гіршим, ніж він є, – удачі!"

При цьому Рашфорда особливо обурив той факт, що одним з користувачів, що образили його, виявився шкільний учитель математики.

"Я в шоці! Один з аб'юзерів – учитель математики. Залишив мені гору емодзі з мавпочками. Ця людина – з відкритим профілем, вчить дітей. І він може вільно засипати мене расистськими образами без будь-яких наслідків", – дивується нападник МЮ

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Відзначимо, що раніше Міжнародний центр спортивних досліджень назвав Маркуса Рашфорд найдорожчим футболістом світу, оцінивши нападника МЮ в 165,6 млн євро.

Огляд фіналу Ліги Європи Вільярреал – МЮ (1:1, пен – 11:10)

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