Лігу Європи треба перейменувати в Унаї Емері лігу! Іспанський тренер встановив унікальний рекорд

Головний тренер Вільярреала Унаї Емері виграв Лігу Європи в четвертий раз, що є абсолютним рекордом. Він обійшов Джованні Трапаттоні, у якого три титули

Унаі Эмері - рекордсмен Ліги Європи / Фото: Arsenal FC

У Гданську (Польща) завершився фінальний матч Ліги Європи, в якому Вільярреал обіграв Манчестер Юнайтед в серії пенальті з рахунком 11:10 (основний і додатковий час – 1:1).

Завдяки цій перемозі головний тренер Вільярреала Унаї Емері виграв турнір в четвертий раз (2013/14, 2014/15, 2015/16 і 2020/21), що є абсолютним рекордом серед тренерів. За цим показником він обійшов Джованні Трапаттоні, який ставав переможцем Кубка УЄФА (нині Ліга Європи) тричі: Ювентус – 1977, 1993 та Інтер – 1991.

Нагадаємо, що попередні три трофеї в Лізі Європи Емері вигравав з Севільєю. Зокрема, в 2015 році він обіграв Дніпро.

В тренді У родині Андрія Шевченка сталося горе

Вболівальники вже жартують, що Лігу Європи УЄФА впору перейменовувати в Унаї Емері лігу.