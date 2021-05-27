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Неймовірно! МЮ і Вільярреал пробили по 11 пенальті у фіналі, а трофей взяв кривдник Динамо

Олена Павлова Олена Павлова
27 травня, 01:00
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У вирішальній сутичці Ліги Європи англійський Манчестер Юнайтед в серії післяматчевих пенальті поступився іспанському Вільярреалу, хоча відігрався по ходу поєдинку в Польщі
Жерар Морено відкрив рахунок у фіналі Ліги Європи
Жерар Морено відкрив рахунок у фіналі Ліги Європи / Фото: Reuters

Сьогодні Гданськ буде жовтим. У фінальному матчі Ліги Європи в Польщі англійський Манчестер Юнайтед після 1:1 у основний час програв іспанському Вільярреалу вже в серії пенальті і не зміг добути перший трофей за чотири роки. А ось іспанці перемогли в своєму дебютному фіналі.

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Манчестер Юнайтед вважався фаворитом зустрічі, але перебував під великим тиском. У "Червоних дияволів" не було трофеїв з 2017 року, коли вони виграли Лігу Європи з Жозе Моурінью. Так, в цьому сезоні МЮ став другим в Англії, але для гранда Прем'єр-ліги цього замало. До того ж сьогодні – день народження легендарного тренера англійців Метта Басбі.

Вільярреал, який вперше дійшов до фіналу повноцінного єврокубку, здивував Європу. Однак на чолі іспанської команди перебуває рекордсмен за кількістю перемог в Лізі Європи Унаї Емері – 3 титулу поспіль. І це була заявка. А українські вболівальники, напевно, не забули, що у 1/8 фіналу Вільярреал пройшов київське Динамо.

МЮ очікувано заволодів м'ячем і територіальною перевагою з перших секунд зустрічі. А ось Вільярреал прокинувся тільки десять хвилин по тому – після першої крові в своїх рядах. Фойт послизнувся в ігровому моменті і влетів під коліно Погба. Гравець Вільярреала розбив голову і ніс, але після допомоги лікарів повернувся на поле.

Гравець Вільярреалу Хуан Фойт з розбитою головою і носом
Гравець Вільярреалу Хуан Фойт з розбитою головою і носом / Фото: Reuters

Незважаючи на володіння м'ячем 63% на 37% на користь англійців, першим рахунок на 29 хвилині відкрили іспанці. Після подачі зі штрафного Парехо Жерар Морено вислизнув з рук Лінделефа і забив свій 30 гол у сезоні з лінії воротарського.

В кінці тайму МЮ влаштував навалу на ворота Вільярреала, але футболісти з Кастельона вистояли.

А ось у другій половині своє слово сказав вже голеадор Манчестера Едінсон Кавані. Після кутового "Дияволи" продовжили атаку другим темпом, після рикошету м'яч в чужому штрафному відскочив до уругвайцю, який спокійно вразив ціль! Була підозра на офсайд, але рефері зарахував шостий гол Едінсона в ЛЄ.

За 20 хвилин до кінця основного часу просто якимось дивом вихід один на один з воротарем не реалізував Рашфорд, а потім упустив момент Шоу. Небезпечно огризався і Вільярреал, навіть міг забити в компенсований час, але екстра-таймів уникнути не вдалося.

У додатковий час гравці Вільярреала влаштували супернику пресинг, міг оформити дубль Морено. Але все в цьому драматичному фіналі вирішила серія пенальті, де міцніші нерви виявилися у іспанців. Після 10 точних ударів з обох сторін доля перемоги опинилася у руках голкіперів, і воротар МЮ Давид де Хеа не зміг переграти свого колегу.

Доречі, це була найдовша серія пенальті в Лізі Європи. А Емері виграв же четвертий трофей.

Дивіться, як Вільярреал і Манчестер Юнайтед грали в півфіналі

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