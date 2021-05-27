Вільярреал – МЮ: відео огляд фіналу Ліги Європи

Дивіться всі найцікавіші моменти вирішального поєдинку ЛЄ-2021 в Гданську

Морено відкрив рахунок в матчі / Фото: Getty Images

У середу, 26 травня, в Гданську проходить фінальний матч Ліги Європи між Вільярреалом і Манчестер Юнайтед. Текстова трансляція матчу Вільярреал – МЮ йде на нашому сайті. А тут ми будемо викладати відео голів, ключових моментів матчу, а також огляди кожного з таймів.

Нагадаємо, що англійці вигравали турнір в 2017 році, а іспанці вперше в історії посперечаються за єврокубок.

Вільярреал – Манчестер Юнайтед – 1:1

1:0. 29' Морено

1:1. 55' Кавані

29 хвилина. Парехо виконав подачу зі штрафного. Морено випередив Лінделефа і в дотик переправив м'яч у сітку! Сьомий гол Морено в цій Лізі Європи.

Огляд першого тайму

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55 хвилина. Решфорд пробив в сторону воріт, м'яч рикошетом прилетів до Кавані, який спокійно відтправив його у ворота. Шостий гол Едінсона в ЛЄ.

Огляд другого тайму