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Вільярреал – МЮ: відео огляд фіналу Ліги Європи

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
27 травня, 00:20
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Дивіться всі найцікавіші моменти вирішального поєдинку ЛЄ-2021 в Гданську
Морено відкрив рахунок в матчі
Морено відкрив рахунок в матчі / Фото: Getty Images

У середу, 26 травня, в Гданську проходить фінальний матч Ліги Європи між Вільярреалом і Манчестер Юнайтед. Текстова трансляція матчу Вільярреал – МЮ йде на нашому сайті. А тут ми будемо викладати відео голів, ключових моментів матчу, а також огляди кожного з таймів.

Нагадаємо, що англійці вигравали турнір в 2017 році, а іспанці вперше в історії посперечаються за єврокубок.

Вільярреал – Манчестер Юнайтед – 1:1

1:0. 29' Морено
1:1. 55' Кавані

29 хвилина. Парехо виконав подачу зі штрафного. Морено випередив Лінделефа і в дотик переправив м'яч у сітку! Сьомий гол Морено в цій Лізі Європи.

Огляд першого тайму

В тренді

55 хвилина. Решфорд пробив в сторону воріт, м'яч рикошетом прилетів до Кавані, який спокійно відтправив його у ворота. Шостий гол Едінсона в ЛЄ.

Огляд другого тайму

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