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Вильярреал – МЮ: видео обзор финала Лиги Европы

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
27 мая, 00:20
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Смотрите все самые интересные моменты решающего поединка ЛЕ-2021 в Гданське
Морено открыл счет в матче
Морено открыл счет в матче / Фото: Getty Images

В среду, 26 мая, в Гданське проходит финальный матч Лиги Европы между Вильярреалом и Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча Вильярреал – МЮ идет на нашем сайте. А здесь мы будем выкладывать видео голов, ключевых моментов матча, а также обзоры каждого из таймов.

Напомним, что англичане выигрывали турнир в 2017 году, а испанцы впервые в истории поспорят за еврокубок.

Вильярреал – Манчестер Юнайтед – 1:1

1:0. 29' Морено
1:1. 55' Кавани

29 минута. Парехо выполнил подачу со штрафного. Морено опередил Линделефа и в касание переправил мяч в сетку! Седьмой гол Морено в этой Лиге Европы.

Обзор первого тайма

В тренде

55 минута. Рэшфорд пробил в сторону ворот, мяч рикошетом прилетел к Кавани, который спокойно поразил ворота. Шестой гол Эдинсона в ЛЕ.

Обзор второго тайма

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И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
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26
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