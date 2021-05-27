Невероятно! МЮ и Вильярреал пробили по 11 пенальти в финале, а трофей взял обидчик Динамо

В решающей схватке Лиги Европы английский Манчестер Юнайтед в серии послематчевых пенальти уступил испанскому Вильярреалу, хотя отыгрался по ходу поединка в Польше

Жерар Морено открыл счет в финале Лиги Европы / Фото: Reuters

Сегодня Гданьск будет желтым. В финальном матче Лиги Европы в Польше английский Манчестер Юнайтед после 1:1 в основное время проиграл испанскому Вильярреалу в серии пенальти и не смог добыть первый трофей за четыре года. А вот испанцы победили в своем дебютном финале.

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Манчестер Юнайтед считался фаворитом встрече, но находился под большим давлением. У "Красных дьяволов" не было трофеев с 2017 года, когда они выиграли Лигу Европу с Жозе Моуринью. Да, в этом сезоне МЮ стал вторым в Англии, но для гранда Премьер-лиги этого мало. К тому же сегодня – день рождения легендарного тренера англичан Мэтта Басби.

Вильярреал, который впервые дошел до полноценного финала еврокубков, удивил Европу. Однако во главе испанской команды стоит рекордсмен по количеству побед в Лиге Европы Унаи Эмери – 3 титула подряд. И это была заявка. А украинские болельщики, наверняка, не забыли, что в 1/8 финала Вильярреал прошел киевское Динамо.

МЮ ожидаемо завладел мячом и территориальным преимуществом с первых секунд встречи. А вот Вильярреал проснулся только десять минут спустя – после первой крови в своих рядах. Фойт поскользнулся в игровом моменте и влетел под колено Погба. Игрок Вильярреала разбил голову и нос, но после помощи врачей вернулся на поле.

Игрок Вильярреала Хуан Фойт с разбитой головой и носом / Фото: Reuters

Несмотря на владение мячом 63% на 37% в пользу англичан, первыми счет на 29 минуте открыли испанцы. После подачи со штрафного Парехо Жерар Морено ускользнул от Линделефа и забил свой 30 гол в сезоне с линии вратарской.

В конце тайма МЮ устроил навалу на ворота Вильярреала, но футболисты из Кастельона выстояли.

А вот во второй половине свое слово сказал уже голеадор Манчестера Эдинсон Кавани. После углового "Дьяволы" продолжили атаку вторым темпом, после рикошета мяч в чужом штрафной отскочил к уругвайцу, который спокойно поразил цель! Было подозрение на офсайд, но рефери засчитал шестой гол Эдинсона в ЛЕ.

За 20 минут до конца основного времени просто каким-то чудом выход один на один с вратарем не реализовал Рашфорд, а затем упустил момент Шоу. Опасно огрызался и Вильярреал, даже мог забить в компенсированное время, но экстра-таймов избежать не удалось.

В дополнительное время игроки Вильярреала устроили сопернику прессинг, мог оформить дубль Морено. Но все в этом драматичном финале решила серия пенальти, где крепче нервы оказались у испанцев. После 10 точных ударов с обеих сторон судьба победы оказалась в руках вратарей, и голкипер МЮ Давид де Хеа не смог переиграть своего коллегу.

Это была самая длинная серия пенальти в Лиге Европы. А Эмери выиграл свой четвертый трофей!

Смотрите, как Вильярреал и Манчестер Юнайтед играли в полуфинале