Занадто багато часу провели разом – дорогущий футболіст кинув дівчину

Нападаючий Манчестер Юнайтед і збірної Англії Маркус Рашфорд вирішив розлучитися з Люсією після восьми років стосунків, але зберіг до неї любов і повагу

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Не найкращий період свого життя переживає Маркус Рашфорд, якого вважають одним з найдорожчих футболістів планети. Його трансферна вартість коливається в районі 100 мільйонів євро. Нещодавно зірковий футболіст приготувався до операції, а тепер ще й розлучився зі своєю дівчиною.

Про неприємності 23-річного хлопця розповів таблоїд The Sun.

Форвард МЮ почав зустрічався з Люсією Лой, коли йому було всього 15. Дівчина супроводжувала Маркуса на всьому шляху його сходження з юнаків до статусу зірки світового масштабу.

При цьому пара розійшлася без скандалу і, як кажуть, зберегла одне до одного любов і повагу. Причиною ж напруженості в стосунках називають... пандемію коронавірусу, через яку молоді вимушено проводили разом дуже багато часу.

Раніше футболіст МЮ отримав нагороду за благодійність. Хлопчина давно вже бере участь у допомозі малозабезпеченим, зокрема турбується про обіди в школах для бідних. Люсія підтримувала його в цих починаннях.

Друзі молодих сподіваються, що з часом вони зможуть знову возз'єднатися. Поки ж Рашфорд відчуває спустошеність.

Дивіться, як Маркус забивав у Лізі Європи: