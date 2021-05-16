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Занадто багато часу провели разом – дорогущий футболіст кинув дівчину

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
16 травня, 13:50
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Нападаючий Манчестер Юнайтед і збірної Англії Маркус Рашфорд вирішив розлучитися з Люсією після восьми років стосунків, але зберіг до неї любов і повагу
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Не найкращий період свого життя переживає Маркус Рашфорд, якого вважають одним з найдорожчих футболістів планети. Його трансферна вартість коливається в районі 100 мільйонів євро. Нещодавно зірковий футболіст приготувався до операції, а тепер ще й розлучився зі своєю дівчиною.

Про неприємності 23-річного хлопця розповів таблоїд The Sun.

Форвард МЮ почав зустрічався з Люсією Лой, коли йому було всього 15. Дівчина супроводжувала Маркуса на всьому шляху його сходження з юнаків до статусу зірки світового масштабу.

При цьому пара розійшлася без скандалу і, як кажуть, зберегла одне до одного любов і повагу. Причиною ж напруженості в стосунках називають... пандемію коронавірусу, через яку молоді вимушено проводили разом дуже багато часу.

В тренді

Раніше футболіст МЮ отримав нагороду за благодійність. Хлопчина давно вже бере участь у допомозі малозабезпеченим, зокрема турбується про обіди в школах для бідних. Люсія підтримувала його в цих починаннях.

Друзі молодих сподіваються, що з часом вони зможуть знову возз'єднатися. Поки ж Рашфорд відчуває спустошеність.

Дивіться, як Маркус забивав у Лізі Європи:

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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