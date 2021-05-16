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Слишком много времени провели вместе – дорогущий футболист бросил девушку после восьми лет отношений

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
16 мая, 13:50
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23-летний нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Англии Маркус Рашфорд решил расстаться с Люсией, но сохранил к ней любовь и уважение
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Не самый лучший период своей жизни переживает Маркус Рашфорд, которого считают одним из самых дорогих футболистов планеты. Его трансферная стоимость колеблется в районе 100 миллионов евро. Недавно звездный футболист приготовился к операции, а теперь еще и расстался со своей девушкой.

О неприятностях 23-летнего парня рассказал таблоид The Sun.

Форвард МЮ начал встречался с Люсией Лой, когда ему было всего 15. Девушка сопровождала Маркуса на всем пути его восхождения из юношей к статусу звезды всемирного масштаба.

При этом пара разошлась без скандала и, как говорят, сохранила друг к другу любовь и уважение. Причиной же напряженности в отношениях называют... пандемию коронавируса, из-за которой молодые вынужденно проводили вместе очень много времени.

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Ранее футболист МЮ получил награду за благотворительность. Парень давно уже участвует в помощи малоимущим, в частности беспокоится об обедах в школах для бедных. Люсия поддерживала его в этих начинаниях.

Друзья молодых надеются, что со временем они смогут снова воссоединиться. Пока же Рашфорд чувствует опустошенность.

Смотрите, как Маркус забивал в Лиге Европы:

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