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У світового футболу – новий найдорожчий гравець

6 січня, 13:45

Олег Люлька Олег Люлька

Кіліан Мбаппе упав на п'яте місце, а очолив рейтинг форвард "МЮ" Маркус Рашфорд

У світового футболу з'явився новий найдорожчий гравець. Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES Football Observatory) в оновленому рейтингу найдорожчих футболістів планети поставив на перше місце нападника "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда, оцінивши 23-річного англійця в 165,6 млн євро.

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Попередній лідер рейтингу, французький форвард "ПСЖ" Кіліан Мбаппе, впав на п'яту сходинку в зв'язку з тим, що до кінця його контракту з паризьким клубом залишилося 18 місяців. Отже, вважають в CIES, Кіліана можна викупити у "ПСЖ" дешевше, ніж Рашфорда у "МЮ", угода яких діє до літа 2023 року.

Відзначимо, що у формуванні свого рейтингу Центр спортивних досліджень виходить з таких факторів, як вік гравця, строк дії контракту, поточні успіхи футболіста.

При цьому 33-річний лідер "Барселони" Ліонель Мессі у CIES Football Observatory посів лише 97-е місце (54 мільйони євро). Влітку у нього закінчується контракт з каталонцями. А нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду, якому 5 лютого виповниться 36 років, взагалі не потрапив до ТОП-100 дорогих футболістів світу. У португальця – 131-й рядок із цінником у 47 млн євро.

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Українців у рейтингу немає.

10 найдорожчих футболістів світу

1. Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед") €165,6 млн

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

2. Ерлінг Холанд ("Боруссія" Дортмунд) €152 млн

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Ерлінг Голанд

Ерлінг Голанд / Фото: TuttoSport

3. Трент Александер-Арнольд ("Ліверпуль") €151,6 млн

Трент Александер-Арнольд

Трент Александер-Арнольд / Фото: Reuters

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4. Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") €151,1 млн

Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш / Фото: Reuters

5. Кіліан Мбаппе ("Парі Сен-Жермен") €149,4 млн

Кіліан Мбаппе

Кіліан Мбаппе / Фото: Instagram

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6. Джейдон Санчо ("Боруссія" Дортмунд) €148,3

Джейдон Санчо

Джейдон Санчо / Фото: Reuters

7. Жоау Феліш ("Атлетіко") €141,5 млн

Жоау Фелиш

Жоау Фелиш / Фото: Reuters

8. Альфонсо Девіс ("Баварія") €139,2 млн

Альфонсо Дейвіс

Альфонсо Дейвіс / Фото: Reuters

9. Рахім Стерлінг ("Манчестер Сіті") €136,9 млн

Рахім Стерлінг

Рахім Стерлінг / Фото: Reuters

10. Кай Гаверц ("Челсі") €136 млн

Кай Гаверц – в "Челсі"

Кай Гаверц – в "Челсі" / Фото: Офіційний сайт ФК "Челсі"

Додамо, що найдорожчим футболістом світу, за оцінками Transfermarkt, є Мбаппе (180 млн євро), на другому місці – Неймар (128 млн євро), якого у CIES Football Observatory немає навіть у першій сотні рейтингу. А вартість Рашфорда Transfermarkt оцінює всього у 80 млн євро.

Дивіться, як забиває Маркус Рашфорд

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