У світового футболу – новий найдорожчий гравець

У світового футболу з'явився новий найдорожчий гравець. Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES Football Observatory) в оновленому рейтингу найдорожчих футболістів планети поставив на перше місце нападника "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда, оцінивши 23-річного англійця в 165,6 млн євро.
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Попередній лідер рейтингу, французький форвард "ПСЖ" Кіліан Мбаппе, впав на п'яту сходинку в зв'язку з тим, що до кінця його контракту з паризьким клубом залишилося 18 місяців. Отже, вважають в CIES, Кіліана можна викупити у "ПСЖ" дешевше, ніж Рашфорда у "МЮ", угода яких діє до літа 2023 року.
Відзначимо, що у формуванні свого рейтингу Центр спортивних досліджень виходить з таких факторів, як вік гравця, строк дії контракту, поточні успіхи футболіста.
При цьому 33-річний лідер "Барселони" Ліонель Мессі у CIES Football Observatory посів лише 97-е місце (54 мільйони євро). Влітку у нього закінчується контракт з каталонцями. А нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду, якому 5 лютого виповниться 36 років, взагалі не потрапив до ТОП-100 дорогих футболістів світу. У португальця – 131-й рядок із цінником у 47 млн євро.
Українців у рейтингу немає.
10 найдорожчих футболістів світу
1. Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед") €165,6 млн
2. Ерлінг Холанд ("Боруссія" Дортмунд) €152 млн
3. Трент Александер-Арнольд ("Ліверпуль") €151,6 млн
4. Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") €151,1 млн
5. Кіліан Мбаппе ("Парі Сен-Жермен") €149,4 млн
6. Джейдон Санчо ("Боруссія" Дортмунд) €148,3
7. Жоау Феліш ("Атлетіко") €141,5 млн
8. Альфонсо Девіс ("Баварія") €139,2 млн
9. Рахім Стерлінг ("Манчестер Сіті") €136,9 млн
10. Кай Гаверц ("Челсі") €136 млн
Додамо, що найдорожчим футболістом світу, за оцінками Transfermarkt, є Мбаппе (180 млн євро), на другому місці – Неймар (128 млн євро), якого у CIES Football Observatory немає навіть у першій сотні рейтингу. А вартість Рашфорда Transfermarkt оцінює всього у 80 млн євро.
Дивіться, як забиває Маркус Рашфорд
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