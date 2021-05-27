Це божевілля! Такої крутої серії пенальті у фіналах єврокубків ще не було

Вільярреал виграв у Манчестер Юнайтед неймовірну серію пенальті у фіналі Ліги Європи. Основний і додатковий час завершилися внічию – 1:1. У серії пенальті сильнішими був Вільярреал – 11:10.
Лише один футболіст в складі обох команд не зумів реалізувати пенальті – воротар Манчестер Юнайтед Давід де Хеа. При цьому він пропустив всі 11 пенальті в свої ворота.
Як повідомляє WhoScored, в цілому де Хеа пропустив вже 36 пенальті поспіль. Йому не вдається відбити удар з 11-метрової позначки з 23 квітня 2016 року. Тоді він відбив пенальті у виконанні нападника Евертона Ромелу Лукаку в 1/2 фіналу Кубка Англії на Уемблі.
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Дивіться божевільну серію пенальті у фіналі Ліги Європи: