Це божевілля! Такої крутої серії пенальті у фіналах єврокубків ще не було

Вільярреал переміг Манчестер Юнайтед в серії пенальті і виграв Лігу Європи, абсолютно всім футболістам довелося бити з 11 метрів, а промазав лише воротар

Вільярреал - переможець Ліги Європи 2021 року / Фото: Getty Images

Вільярреал виграв у Манчестер Юнайтед неймовірну серію пенальті у фіналі Ліги Європи. Основний і додатковий час завершилися внічию – 1:1. У серії пенальті сильнішими був Вільярреал – 11:10.

Лише один футболіст в складі обох команд не зумів реалізувати пенальті – воротар Манчестер Юнайтед Давід де Хеа. При цьому він пропустив всі 11 пенальті в свої ворота.

Як повідомляє WhoScored, в цілому де Хеа пропустив вже 36 пенальті поспіль. Йому не вдається відбити удар з 11-метрової позначки з 23 квітня 2016 року. Тоді він відбив пенальті у виконанні нападника Евертона Ромелу Лукаку в 1/2 фіналу Кубка Англії на Уемблі.

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Дивіться божевільну серію пенальті у фіналі Ліги Європи: