Это безумие! Такой крутой серии пенальти в финалах еврокубков еще не было

Вильярреал победил Манчестер Юнайтед в серии пенальти и выиграл Лигу Европы, абсолютно всем футболистам пришлось бить с 11 метров, а промазал лишь вратарь

Вильярреал - победитель Лиги Европы 2021 года / Фото: Getty Images

Вильярреал выиграл у Манчестер Юнайтед невероятную серию пенальти в финале Лиги Европы. Основное и дополнительное время завершилось вничью – 1:1. В серии пенальти сильнее был Вильярреал – 11:10.

Лишь один футболист в составе обеих команд не сумел реализовать пенальти – вратарь Манчестер Юнайтед Давид де Хеа. При этом он пропустил все 11 пенальти в свои ворота.

Как сообщает WhoScored, в общей сложности де Хеа пропустил уже 36 пенальти подряд. Ему не удается отразить удар с 11-метровой отметки с 23 апреля 2016 года. Тогда он отбил пенальти в исполнении нападающего Эвертона Ромелу Лукаку в 1/2 финала Кубка Англии на Уэмбли.

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Смотрите безумную серию пенальти в финале Лиги Европы: