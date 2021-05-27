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Даже учитель напал! Убитому поражением форварду МЮ прислали 70 оскорблений

Олег Люлька Олег Люлька
27 мая, 07:54
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Нападающий манкунианцев Рашфорд после поражения в финале Лиги Европы от Вильярреала подвергся массовым расистским атакам – в том числе от преподавателя математики
Форвард МЮ Маркус Рашфорд
Форвард МЮ Маркус Рашфорд / Фото: Reuters

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд после поражения в финале Лиги Европы от Вильярреала признался, что подвергся массовым расистским оскорблениям.

Напомним, основное время финала ЛЕ завершилось вничью 1:1, а в сумасшедшей серии пенальти Вильярреал обыграл МЮ 11:10.

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"На данный момент получил не менее 70 расовых оскорблений в моих социальных сетях, – написал Маркус Рашфорд в Twitter. – Для тех, кто пытается сделать мое состояние еще хуже, чем оно есть, – удачи!"

При этом Рашфорда особенно возмутил тот факт, что одним из пользователей, оскорбивших его, оказался школьный учитель математики.

"Я в шоке! Один из абьюзеров – учитель математики. Оставил мне гору эмодзи с обезьянками. Этот человек – с открытым профилем, учит детей. И он может свободно засыпать меня расистскими оскорблениями без каких-либо последствий", – недоумевает нападающий МЮ

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Отметим, что ранее Международный центр спортивных исследований назвал Маркуса Рашфорда самым дорогостоящим футболистом мира, оценив нападающего МЮ в 165,6 млн евро.

Обзор финала Лиги Европы Вильярреал – МЮ (1:1, пен – 11:10)

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