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"Брюгге" – "Динамо": стрім матчу Ліги Європи

25 лютого, 19:05

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Киянам потрібно вигравати або зіграти в результативну нічию

Сьогодні в Брюгге пройде матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи. Місцевий "Брюгге" на стадіоні "Ян Брейдель" прийме київське "Динамо". Матч розпочнеться о 22:00, а на нашому сайті пройде мультимедійний онлайн матчу "Брюгге" – "Динамо"з описом всіх ключових моментів і відео голів.

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Крім цього, ми проведемо стрім про матч "Брюгге" – "Динамо" на нашому каналі в Youtube.

У першій зустрічі тиждень тому в Києві була зафіксована нічия 1:1 – на гол Віталія Буяльського бельгійці відповіли точним ударом Брендона Мехелена.

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Для виходу в наступний раунд "Динамо" потрібно перемагати з будь-яким рахунком або грати в нічию з рахунком 2:2 і більше. Якщо ж основний час завершиться нічиєю 1:1, то буде додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.

На перемогу "Брюгге" в основний час встановлено коефіцієнт 2.09, на нічию – 3.40, на перемогу "Динамо" – 3.80. Що стосується котирувань на вихід в 1/8 Ліги Європи з урахуванням можливих допчасу і пенальті, то на прохід "Брюгге" дають коефіцієнт – 1.56, на успіх "Динамо" – 2.57.

Матч "Брюгге" – "Динамо" в прямому ефірі покажуть на телеканалі "Футбол-2", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.

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онлайн Ліга Європи Динамо Київ Брюгге

Джерело: Сегодня|Спорт

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