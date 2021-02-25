Русский
$ 27,95
33,93
  1. Спорт
  2. Новини футболу

"Шахтар" – "Маккабі": стрім матчу Ліги Європи

25 лютого, 17:05

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

"Гірники" після виїзної перемоги повинні довести свою перевагу і на своєму полі

У четвер, 25 лютого, в Києві в НСК "Олімпійський" донецький "Шахтар" зустрінеться з ізраїльським "Маккабі" з Тель-Авіва в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Матч розпочнеться о 19:55, а на нашому сайті пройде мультимедійний онлайн матчу "Шахтар" – "Маккабі"з описом всіх ключових моментів і відео голів.

Реклама

Читайте також: "Шахтар" – "Маккабі": де і коли дивитися матч 1/16 Ліги Європи

Крім цього, ми проведемо стрім про матч "Шахтар" – "Маккабі" на нашому каналі в Youtube.

У першому матчі на виїзді "Шахтар" здобув комфортну перемогу з рахунком 2:0. Перемогу команді Луїша Каштру принесли м'ячі Алана Патріка і Тете.

В тренді
На Олімпійських іграх Росію будуть називати словом з трьох букв
Реклама

"Гірники" практично гарантували собі путівку в 1/8 фіналу Ліги Європи. Коефіцієнти букмекерів на вихід в наступний раунд – 1.02 проти 13.00 на користь донецького клубу. Що стосується сьогоднішнього матчу, то і тут фаворитом є команда Луїша Каштру – 1.70. На виграш "Маккабі" – 5.00, на нічию – 3.70.

Матч "Шахтар" – "Маккабі" в прямому ефірі покажуть на телеканалі "Футбол-1", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.

Всі подробиці в спецтемі Наші в Лізі Європи

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

онлайн Ліга Європи Шахтар Донецьк Маккабі Тель-Авів

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

За українську мову – жовта картка: скандалище у Львові
За українську мову – жовта картка: скандалище у ЛьвовіФутбол
"Йому б контру пошпилити, а не дівчат": дружина форварда збірної України – про зрадиФутбол
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку "за українську мову"Футбол
Форвард
Форвард "ПСЖ" заснув на найсексуальнішому бюсті світового футболуФутбол
Дружина воротаря збірної України шість років торгувала на ринку. Чому так сталося?
Дружина воротаря збірної України шість років торгувала на ринку. Чому так сталося?Футбол
Абсолютно гола: наречена Роналду підірвала соцмережі
Абсолютно гола: наречена Роналду підірвала соцмережіФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти