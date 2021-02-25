"Шахтар" – "Маккабі": стрім матчу Ліги Європи

"Гірники" після виїзної перемоги повинні довести свою перевагу і на своєму полі

У четвер, 25 лютого, в Києві в НСК "Олімпійський" донецький "Шахтар" зустрінеться з ізраїльським "Маккабі" з Тель-Авіва в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Матч розпочнеться о 19:55, а на нашому сайті пройде мультимедійний онлайн матчу "Шахтар" – "Маккабі"з описом всіх ключових моментів і відео голів.

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Крім цього, ми проведемо стрім про матч "Шахтар" – "Маккабі" на нашому каналі в Youtube.

У першому матчі на виїзді "Шахтар" здобув комфортну перемогу з рахунком 2:0. Перемогу команді Луїша Каштру принесли м'ячі Алана Патріка і Тете.

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"Гірники" практично гарантували собі путівку в 1/8 фіналу Ліги Європи. Коефіцієнти букмекерів на вихід в наступний раунд – 1.02 проти 13.00 на користь донецького клубу. Що стосується сьогоднішнього матчу, то і тут фаворитом є команда Луїша Каштру – 1.70. На виграш "Маккабі" – 5.00, на нічию – 3.70.

Матч "Шахтар" – "Маккабі" в прямому ефірі покажуть на телеканалі "Футбол-1", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.

Всі подробиці в спецтемі Наші в Лізі Європи

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