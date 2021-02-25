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У Луческу немає проблем з уболівальниками "Динамо", але тренер незадоволений трансферами

25 лютого, 14:59

Олена Павлова Олена Павлова

Румунський наставник заявив, що кияни не змогли нормально підсилитися

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу напередодні матчу-відповіді 1/16 Ліги Європи проти "Брюгге" розповів про стосунки з уболівальниками киян. Багато фанатів були проти його приходу, а деякі й досі вимагають його відставки. Нагадаємо, що поєдинок киян розпочнеться о 22:00, а мультимедійний онлайн "Брюгге" – "Динамо"читайте на нашому сайті.

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Мірча Луческу

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

"Український футбол такий же складний, як і турецький. Це нормально, що фани "Динамо" мене не любили. Я був в "Шахтарі" 12 років, виграв багато трофеїв за цей час. "Динамо" було нашим головним суперником. Така реакція на мене була не у всіх уболівальників, тільки у частини. Вболівальники "Динамо" звикають до мене, у нас з ними хороші стосунки", – цитує Луческу Anadolu Agency

Тренер зазначає, що його дні в "Динамо" не схожі на дні в "Шахтарі": "У донецькій команді у мене було 15 бразильських футболістів. В "Динамо" немає так багато великих зірок. Ми боремося, але навіть не змогли нормально провести трансфери".

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Раніше ми писали про дивний коронавірус у суперників "Динамо": мінус воротар і півзахисник.

Дивіться, як "Динамо" грало проти "Брюгге" в Києві

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вболівальники фанати Динамо Київ Шахтар Донецьк Мірча Луческу
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