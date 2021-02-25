Приготуйтеся до серії пенальті: прогноз на матч "Брюгге" – "Динамо"

Більше шансів на вихід до 1/8 Ліги Європи аналітики дають бельгійцям, але в основний час пророкують 1:1

Фаворитом матчу-відповіді 1/16 Ліги Європи "Брюгге" – "Динамо", який розпочнеться сьогодні о 22:00 за київським часом, аналітики називають господарів-бельгійців. Однак при цьому висока ймовірність додаткового часу та серії пенальті. Онлайн "Брюгге" – "Динамо" доступний на нашому сайті.

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"Брюгге" – "Динамо": де дивитися матч Ліги Європи

Нагадаємо, тиждень тому на НСК "Олімпійський" в Києві "Динамо" зіграло з "Брюгге" внічию 1:1. На гол Буяльського бельгійці відповіли м'ячем Мехеле. Отже, команді Мірчі Луческу, щоб розраховувати на вихід до 1/8 Ліги Європи, сьогодні потрібно обов'язково забивати.

ТОП-5 претендентів на гол у "Динамо"

Циганков – 3.20 (коефіцієнт на те, що заб'є)

Бєсєдін – 3.50

Супряга – 3.50

Буяльський – 4.00

Родрігес – 4.50

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ТОП-5 претендентів на гол у "Брюгге"

Дост – 2.60 (коефіцієнт на те, що заб'є)

Баджи – 3.80

Окереке – 4.00

Ван дер Бремпт – 4.40

Вормер – 5.00

На перемогу "Брюгге" в основний час встановлено коефіцієнт 2.09, на нічию – 3.40, на перемогу "Динамо" – 3.80. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів протистояння за підсумками 90 хвилин така: виграш "Брюгге" – 46%, нічия – 28%, виграш "Динамо" – 26%.

Однак при цьому найбільш імовірним рахунком основного часу букмекери називають нічию 1:1, що гарантує додатковий час з можливою серією пенальті.

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Що стосується котирувань на вихід до 1/8 Ліги Європи з урахуванням можливих додаткового часу і пенальті, то на прохід "Брюгге" дають 62% (коефіцієнт – 1.56), на успіх "Динамо" – 38% (2.57).

Згадаймо, як "Динамо" і "Брюгге" грали в Києві

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